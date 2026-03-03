Slušaj vest

Ključni i praktično jedini svedoci ubistva Novaka Kneževića (35), navijača iz Kragujevca, su njegovi žena i deca, koji su bili sa njim u automobilu kada ga je juče oko 15 sato u naselju Erdeč upucao napadač, koji mu je prišao kvadom!

Inače, policija je sinoć saopštila da je uhapsila dvojicu muškaraca.

- B.V. (42) je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ubistvo, a M.V. (22) zbog postojanja sumnje da je izvršio podstrekavanje na ubistvo - saopštio je MUP.

Privođenje osumnjičenog za ubistvo u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije

Hhladnokrvni ubica ispalio je pet metaka u Kneževića koji je bio za volanom automobila. Iako je njegova supruga sedela na mesto suvozača prošla je bez povreda, kao i njihova deca, koja su sedela posadi. S toga je, kako kaže naš izvor, jasno da je meta likvidacije bio samo Novak Knežević.

Prema našim saznanjima, ubica je bio na kvadu i presreo je automobil u kom se nalazila žrtva sa porodicom i pucao je kroz staklo vozila sa suprotne strane, odnosno sa strane suvozača, gde je sedela žrtvina žena.

- Sve se desilo dok su se spuštali niz blatnjavi, seoksi put. Mesto je prilično nepristupačno, kamera nema, kao ni slučajnih prolaznika. Ubica je najverovatnije zbog toga i odabra baš ovo mesto za napad. Međutim, u autu sa žrtvom bili su i članovi njegove porodice. Žena se maltene našla "oči u oči" sa ubicom - objašnjava naš izvor upoznat sa slučajem. Kako kaže, žena je pod velikim stresom i šokom, kao i deca koja su svedočila jezivom zločinu.

Vozilo je, podsetimo, izrešetano sa pet metaka, od kojih je jedan bio smrtonosan za Novaka, a ostalih četiri, na sreću, nisu pogodili ni dvoje male dece, ni njeovu suprugu, iako je sedela pored njega i bila bliže prozoru.

Slučajnost ili profesionalnost

U sklopu istrage istražitelji će provetiti i kontakte likvidiranog, kao i to da li je sa nekim bio u sukobu.

- Utvrđuje se da li mu je neko možda pretio ili je nekim bio u svađi. Provera se i da li je bio u dugovima ili je njemu neko dugovao. Po svemu sudeći ova likvidacija je bila dobro planirana i dobro osmišljena - kaže izvor upućen u detalje i dodaje:

Novak Knežević ubijen u Kragujevcu Foto: ucentar

- U pitanju je planirana i "profesionalna" likvidacija. Napadač je očigledno pratio metu i znao njegovo kretanje i navike, a verovatno je imao i logističku pomoć.

Ipak, postavlja se pitanje, da li je Kneževićeva supruga preživela pukom srećom ili ju je ubica namerno ostavio u životu ne želeći da je povredi, ali dovodeći time sebe u rizik.

Bio vatreni navijač

Kako saznajemo, Novak je u prošlosti bio vatreni navijač Radničkog, ali godinama nije dolazio na utakmice.

- Jedno desetak godina nije bio aktivan na tribini, ali je navijače pogodila vest o njegovoj smrti. Juče na utakmici Radnički - Crvena Zvezda navijači su skandirali njegovo ime kada se pročula vest da je ubijen - kaže naš izvor.

Navijači ovog kluba juče su se na tribinama, tokom utakmice Crvena Zvezda-Radnički, oprostili od Novaka, a oproštajne poruke ostavljali su i na društvenim mrežama.

Inače, Knežević je bio rodom iz Kragujevca, gde je sa porodicom živeo u naselju Mala Vaga.

Potraga za osumnjičenim za ubistvo je u toku.