Ivan S. (26) iz Zaječara okrivljen da je izazvao saobraćajnu nesreću kod niškog sela Malča, u kojoj je poginula devojčica (3), rekao je danas pred Osnovnim sudom u Nišu "da ne priznaje krivično delo za koje se tereti", a to je teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On je ranije u tužilaštvu, a i danas u sudu, rekao da je u trenutku sudara imao poremećaj svesti tako da mu se vidno polje znatno suzilo, odnosno da je pretrpeo takozvani "tunelski vid". To su naveli i njegovi advokati Aleksa Biškup i Dušan Grujić.

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila 10. juna prošle godine kada je porodica iz Zaječara krenula na more automobilom marke "fiat doblo". Prema optužnici, okrivljeni Ivan S. bio je u vozilu "seat" koje je prešlo na suprotnu stranu kolovoza i udarilo u "fiat". Tom prilikom devojčica iz "fiata" je izgubila život, a teške telesne povrede zadobili su njena sestra (5), majka (34) i otac (35).

- Strašno mi je žao što se to dogodilo, pogotovo što sam ja u tome učestvovao i ne znam ni čime ni nkako da izjavim saučešće porodici koja prolazi kroz toliku tugu i patnju. Ne znam ni sam šta se dogodilo te večeri, ne znam ni kako da se iskupim porodici. Želeo bih da vratim vreme, da se sve to nije dogodilo. Ne bih ni seo u vozilo tog dana da sam znao šta će se desiti - rekao je pred sudom okrivljeni Ivan S.

Na pitanje tužiteljke "da li je neposredno pre sudara koristio mobilni telefon", on je rekao da nije. Naveo je da je na benzinskoj pumpi poslao poruke, ali da nije slao dok je bio za volanom.

Advokati odbrane su rekli da okrivljeni nije bio pod uticajem alkohola.