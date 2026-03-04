MAFIJAŠKI KODEKS VIŠE NE VAŽI, POŠTUJU SAMO 1 PRAVILO: Egzekutori rešteaju pred ženama, decom i trudnicama... Kragujevčanin likivdiran po receptu klanova!
1. marta 2026. godine, u kragujevačkom naselju Erdeč, ubijen je Novak Knežević (35), a osumnjičeni za ovo delo je uhapšen, kao i lice koje se sumnjiči da je naručilo ubistvo i to za manje od 24 sata efikasnim radom policije. Najjezivija činjenica je da je likvidiran u svom automobilu, dok je na mestu suvozača sedela njegova supruga, a na zadnjem sedištu dvoje male dece. Ubica je ispalio niz hitaca ka Kneževiću, od kojih je jedan bio poguban po njega, a ostali, zahvaljujući pukoj sreći ili profesionalnosti ubice, nisu pogodila ni jednog člana žrtvine porodice.
Ovo hladnokrvno ubistvo nije izolovan slučaj. Iako je dobro poznato da su do sada pripadnici kriminalnih klavova birali vreme, a ne samo mesto oduzimanja života, sve češće se dešavaju slučajevi pucnjava i napada sa smrtim ishodom u punim lokalima, pred suprugama, decom, pa čak i trudnicam izabranicama.
Stručnjaci kažu da je poslednjih nekoliko godina postala praksa da angažovane i plaćene ubice ne prezaju ni od čega i da likvidacije izvršavaju mimo svih pravila koja su važila u podzemlju. Tako smo poslednjih godina svedoci, naročito u ratu škaljarskog i kavačkog klana, da je više žrtava likvidirano pred ženama, decom i trudnim verenicama. Kriminolog Ratomir Antonović potvrdio je da je podzemljem zavladao ovaj surovi trend.
- U kriminalnim vodama je postojao kodeks da se likvidacije ne vrše pred članovima porodice, a posebno ne pred ženama i decom. To je promovisala još italijanska mafija, koja je taj kodeks prva definisala. Međutim, to pravilo već duže vree nije na snazi i ne postoji. Pogotovo kada govorimo o crnogorskim klanovima, oni ni za kakav kodeks ne znaju, to je, nažalost, jedna apsolutna istina. Novije generacije kriminalaca, ne samo kod nas, svuda u svetu, imaju drugačiji odnos, njima je bitan samo cilj, a neki etički momenat u izvršenju likvidacije im nije bitan - objasnio je Antonović i dodao:
- Sve je prestalo da se poštuje od kada je mafija postala krvoločnija u načinu izvršenja krivičnih dela. Danas imamo mafije koje se rukovode komercijalnim i materijalnim principima. Njima je bitno samo da steknu što veći profit od svog posla, a onda tu opada taj etički momenat jer se dela izvršavaju na što brutalniji i što svirepiji način. Kada se zločini čine na tako hladnokrvan način, to može biti i slanje poruke, osveta, dokazivanje nadmoćnosti na tržištu kriminala.
Iako više ne preza ni od čega, mafija i dalje ima jedan kodeks koji strogo poštuje.
- To je kodeks ćutanja. Kriminalni krugovi o nekim stvarima ne govore. Ako dođe do hapšenja pripadnika klanova, oni ne odaju bitne informacije. Taj kodeks je najzastupljeniji i i danas se i te kako poštuje - zaključuje kriminolog.
Antonović se potom se osvrnuo na slučaj Novaka Kneževića, gde je ubica usmrtio svoju metu i ubio čoveka preko njegove supruge, koja je ostala nepovređena. Sa jedne strane, može se zaključiti da je u pitanju profesionalac koji je precizno odradio svoj zadatak.
- On da je hteo njih da povredi, uradio bi to. Ako je lice bilo maskirano, onda žena ne može da da detaljan opis policiji - objašnjava Ratomir Antonović.
Pored Novaka Kneževića, mnogi pripadnici kriminalnih grupa ubijeni su na očigled porodice, dece, čak i trudnica.
Nikola Stanković Pivce (27)
Nikola Stanković Pivce izrešetan je u svojoj spavaćoj sobi, u kući u Kaluđerici, pred trudnom verenicom Tinom D. koju je jedan metak pogodio u ruku. Nezapamćena mafijaška likvidacija desila se u decembru 2024. godine.
Šest dana nakon ovako beskrupulozne egzekucije, policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih za Stankovićevo ubistvo, a kriminolog Dobrivoje Radovanović rekao je tada da je po načinu ubistva najverovatnije reč o osveti ili poruci nekome ko je "veći" od Stankovića.
- Sudeći po načinu ubistva, očigledno je da su angažovani profesionalci. Ovo ubistvo je ili osveta ili poruka nekome. Osveta zbog neke izdaje ili nepoštovanja pravila, a poruka nekome ko je "veći" od njega. U tom slučaju, taj iznad zna koja poruka mu je poslata - rekao je Radovanović.
Darko Geisler
Darko Geisler Nedeljković (43) iz Pančeva, navodno blizak škaljarskom klanu, ubijen je u januaru 2024. u Brazilu naočigled supruge i deteta i to dok su se na biciklama vraćali iz posete Sao Paolu.
Utvrđeno je da je ubica pratio Geislera sve do njegove kapije. Prišao mu je s leđa i izrešetao ga, a žena i dete nisu povređeni. Ubica do danas nije pronađen.
Branislav Penčić
Branislav Penčić (41), bivši vođa navijačke grupe kluba Partizan "Hed hantersi", ubijen je u novembru 2022. ispred zgrade u kojoj je živeo u Obrenovcu.
Njega je napadač likvidirao u sačekuši naočigled supruge, kada im je prišao i iz pištolja sa prigušivačem ispalio nekoliko hitaca, od kojih je jedan završio u srcu Penčića. Preminuo je supruzi na rukama. Ona nije povređena.
- Čuli smo da se sumnja da je egzekutor sa saučesnikom bio u kolima "fijat punto" i da je dugo čekao žrtvu. Kada se Penčić parkirao u dvorištu ispred zgrade, maskirani napadač je kroz drugi ulaz ušao u zgradu. Inače, ta zgrada ima dva ulaza - jedan iz Ulice Vuka Karadžića, a drugi iz dvorišta. Čim je Penčić krenuo ka ulazu u zgradu iz dvorišta, egzekutor je iznutra ispalio hice, a potom se okrenuo i izašao na drugi izlaz, na Ulicu Vuka Karadžića - objašnio je naš izvor i dodao:
- Pošto je izašao iz zgrade, ušao je u "fijat punta" koji ga je čekao, tako da ga je saučesnik odvezao sa mesta zločina. Inače, čuli smo i da su napadači znali njegove navike i kretanje, tako da je ovo po svemu sudeći vrlo profesionalno isplanirano.
Jovan Vukotić
Vođa "škaljarskog klana" Jovan Vukotić (42) ubijen je na auto-putu u Istanbulu u septembru 2022. dok je bio u automobilu sa trudnom nevenčanom suprugom i njihovim detetom.
Dvojica napadača na motociklima otvorili su vatru na automobil, a potom pobegli. Ispalili su ukupno pet hitaca u Vukotića. Desetak dana kasnije, uhapšena je grupa crnogorskih i turskih državljana zbog sumnje da su odgovorni za to ubistvo.
Vukotić je izrešetan sa pet hitaca, a ubice su bile precizne, tako da niko osim njega nije bio pogođen. Sumnja se da iza egzekucije stoji suprotstavljeni kavački klan, a sud u Istanbulu ih je osudio na doživotnu robiju.
Marko Vukotić
Kum Radoja Zvicera Marko Vuković (41) ubijen je u januaru 2020. godine naočigled žene i dece na Bežanijskoj kosi u Beogradu, kada je maskirani napadač ispalio rafal u njega ispred škole koju su pohađala njegova deca.
Vukovićeva supruga bila je na mestu suvozača u džipu, a jedno od dece sedelo je pozadi. Pucač je prišao kolima i ispalio nekoliko hitaca.
Igor Dedović i Stevan Stamatović
Jedan od vođa "škaljaraca" Igor Dedović (44) i njegov najbliži saradnik Stevan Stamatović (44) ubijeni su u januaru 2020. u Atini u prepunom restoranu dok su večerali sa suprugama i decom.
Napadači su upali u restoran, maskirani i obučeni u crno, prišli su stolu gde su sedeli i zapucali. Jedan metak tada je pogodio Stamatovićevu suprugu i lakše je povredio.
Zijad Nurković
Baranin i kum Alana Kožara, Zijad Nurković (24), likvidiran je u španskoj Malagi dok je bio u automobilu sa trudnom suprugom Vasilisom, inače crnogorskom blogerkom i njihovom ćerkom. Zločin se dogodio u aprilu 2019. godine.
Nepoznati egzekutor prišao je džipu u kom je bio bračni par i sa suvozačeve strane, ispalio je nekoliko hitaca u Nurkovića. Trudnica i dete prošli su bez povreda.
Vladimir Bjelanović
Vladimir Bjelanović (37) ubijen je naočigled trudne vanbračne supruge T. M. koja pukom srećom nije bila povređena.
Njih dvoje su te 2015. godine, u trenutku pucnjave bili na ulici, a ubistvu su svedočili i brojni prolaznici na Vračaru. U Bjelanovića je ispaljeno dvadesetak metaka iz "heklera", a onda su ga iz neposredne blizine sa dva metka "overili" u glavu.