Slušaj vest

Ovo hladnokrvno ubistvo nije izolovan slučaj. Iako je dobro poznato da su do sada pripadnici kriminalnih klavova birali vreme, a ne samo mesto oduzimanja života, sve češće se dešavaju slučajevi pucnjava i napada sa smrtim ishodom u punim lokalima, pred suprugama, decom, pa čak i trudnicam izabranicama.

Novak Knežević ubijen u Kragujevcu Foto: ucentar

Stručnjaci kažu da je poslednjih nekoliko godina postala praksa da angažovane i plaćene ubice ne prezaju ni od čega i da likvidacije izvršavaju mimo svih pravila koja su važila u podzemlju. Tako smo poslednjih godina svedoci, naročito u ratu škaljarskog i kavačkog klana, da je više žrtava likvidirano pred ženama, decom i trudnim verenicama. Kriminolog Ratomir Antonović potvrdio je da je podzemljem zavladao ovaj surovi trend.

- U kriminalnim vodama je postojao kodeks da se likvidacije ne vrše pred članovima porodice, a posebno ne pred ženama i decom. To je promovisala još italijanska mafija, koja je taj kodeks prva definisala. Međutim, to pravilo već duže vree nije na snazi i ne postoji. Pogotovo kada govorimo o crnogorskim klanovima, oni ni za kakav kodeks ne znaju, to je, nažalost, jedna apsolutna istina. Novije generacije kriminalaca, ne samo kod nas, svuda u svetu, imaju drugačiji odnos, njima je bitan samo cilj, a neki etički momenat u izvršenju likvidacije im nije bitan - objasnio je Antonović i dodao:

- Sve je prestalo da se poštuje od kada je mafija postala krvoločnija u načinu izvršenja krivičnih dela. Danas imamo mafije koje se rukovode komercijalnim i materijalnim principima. Njima je bitno samo da steknu što veći profit od svog posla, a onda tu opada taj etički momenat jer se dela izvršavaju na što brutalniji i što svirepiji način. Kada se zločini čine na tako hladnokrvan način, to može biti i slanje poruke, osveta, dokazivanje nadmoćnosti na tržištu kriminala.

Iako više ne preza ni od čega, mafija i dalje ima jedan kodeks koji strogo poštuje.

- To je kodeks ćutanja. Kriminalni krugovi o nekim stvarima ne govore. Ako dođe do hapšenja pripadnika klanova, oni ne odaju bitne informacije. Taj kodeks je najzastupljeniji i i danas se i te kako poštuje - zaključuje kriminolog.

Ratomir Antonović Foto: Kurir Televizija

Antonović se potom se osvrnuo na slučaj Novaka Kneževića, gde je ubica usmrtio svoju metu i ubio čoveka preko njegove supruge, koja je ostala nepovređena. Sa jedne strane, može se zaključiti da je u pitanju profesionalac koji je precizno odradio svoj zadatak.

- On da je hteo njih da povredi, uradio bi to. Ako je lice bilo maskirano, onda žena ne može da da detaljan opis policiji - objašnjava Ratomir Antonović.

Pored Novaka Kneževića, mnogi pripadnici kriminalnih grupa ubijeni su na očigled porodice, dece, čak i trudnica.

Nikola Stanković Pivce (27)

Nikola Stanković Pivce izrešetan je u svojoj spavaćoj sobi, u kući u Kaluđerici, pred trudnom verenicom Tinom D. koju je jedan metak pogodio u ruku. Nezapamćena mafijaška likvidacija desila se u decembru 2024. godine.

Šest dana nakon ovako beskrupulozne egzekucije, policija je uhapsila dvojicu osumnjičenih za Stankovićevo ubistvo, a kriminolog Dobrivoje Radovanović rekao je tada da je po načinu ubistva najverovatnije reč o osveti ili poruci nekome ko je "veći" od Stankovića.

1/10 Vidi galeriju Nikola Stanković Pivce ubijen pre skoro godinu dana u kući u Kaluđerici Foto: Kurir, Zorana Jevtić, Kurir

- Sudeći po načinu ubistva, očigledno je da su angažovani profesionalci. Ovo ubistvo je ili osveta ili poruka nekome. Osveta zbog neke izdaje ili nepoštovanja pravila, a poruka nekome ko je "veći" od njega. U tom slučaju, taj iznad zna koja poruka mu je poslata - rekao je Radovanović.

Darko Geisler

Darko Geisler Nedeljković (43) iz Pančeva, navodno blizak škaljarskom klanu, ubijen je u januaru 2024. u Brazilu naočigled supruge i deteta i to dok su se na biciklama vraćali iz posete Sao Paolu.

1/4 Vidi galeriju Darko Geisler Foto: Reprodução, Printscreen/g1.globo, Printscreen/gov.me

Utvrđeno je da je ubica pratio Geislera sve do njegove kapije. Prišao mu je s leđa i izrešetao ga, a žena i dete nisu povređeni. Ubica do danas nije pronađen.

Branislav Penčić

Branislav Penčić (41), bivši vođa navijačke grupe kluba Partizan "Hed hantersi", ubijen je u novembru 2022. ispred zgrade u kojoj je živeo u Obrenovcu.

Njega je napadač likvidirao u sačekuši naočigled supruge, kada im je prišao i iz pištolja sa prigušivačem ispalio nekoliko hitaca, od kojih je jedan završio u srcu Penčića. Preminuo je supruzi na rukama. Ona nije povređena.

1/8 Vidi galeriju NAVIJAČI PARTIZANA SE OPRAŠTAJU OD UBIJENOG VOĐE: Branislav Penčić likvidiran sa 3 metka, Grobari žale za njim (FOTO) Foto: Kurir

- Čuli smo da se sumnja da je egzekutor sa saučesnikom bio u kolima "fijat punto" i da je dugo čekao žrtvu. Kada se Penčić parkirao u dvorištu ispred zgrade, maskirani napadač je kroz drugi ulaz ušao u zgradu. Inače, ta zgrada ima dva ulaza - jedan iz Ulice Vuka Karadžića, a drugi iz dvorišta. Čim je Penčić krenuo ka ulazu u zgradu iz dvorišta, egzekutor je iznutra ispalio hice, a potom se okrenuo i izašao na drugi izlaz, na Ulicu Vuka Karadžića - objašnio je naš izvor i dodao:

- Pošto je izašao iz zgrade, ušao je u "fijat punta" koji ga je čekao, tako da ga je saučesnik odvezao sa mesta zločina. Inače, čuli smo i da su napadači znali njegove navike i kretanje, tako da je ovo po svemu sudeći vrlo profesionalno isplanirano.

Jovan Vukotić

Vođa "škaljarskog klana" Jovan Vukotić (42) ubijen je na auto-putu u Istanbulu u septembru 2022. dok je bio u automobilu sa trudnom nevenčanom suprugom i njihovim detetom.

1/7 Vidi galeriju Jovan Vukotić Foto: Privatna Arhiva, Printscreen/ Instagram, Prinstcreen

Dvojica napadača na motociklima otvorili su vatru na automobil, a potom pobegli. Ispalili su ukupno pet hitaca u Vukotića. Desetak dana kasnije, uhapšena je grupa crnogorskih i turskih državljana zbog sumnje da su odgovorni za to ubistvo.

Vukotić je izrešetan sa pet hitaca, a ubice su bile precizne, tako da niko osim njega nije bio pogođen. Sumnja se da iza egzekucije stoji suprotstavljeni kavački klan, a sud u Istanbulu ih je osudio na doživotnu robiju.

Marko Vukotić

Kum Radoja Zvicera Marko Vuković (41) ubijen je u januaru 2020. godine naočigled žene i dece na Bežanijskoj kosi u Beogradu, kada je maskirani napadač ispalio rafal u njega ispred škole koju su pohađala njegova deca.

1/7 Vidi galeriju Fotografije uviđaja nakon brutalne likvidacije pomorca Marka Vukovića Foto: Nemanja Nikolić

Vukovićeva supruga bila je na mestu suvozača u džipu, a jedno od dece sedelo je pozadi. Pucač je prišao kolima i ispalio nekoliko hitaca.

Igor Dedović i Stevan Stamatović

Jedan od vođa "škaljaraca" Igor Dedović (44) i njegov najbliži saradnik Stevan Stamatović (44) ubijeni su u januaru 2020. u Atini u prepunom restoranu dok su večerali sa suprugama i decom.

1/12 Vidi galeriju Igor Dedović i Stevan Stamatović likvidirani u restoranu u Atini Foto: Privatna Arhiva

Napadači su upali u restoran, maskirani i obučeni u crno, prišli su stolu gde su sedeli i zapucali. Jedan metak tada je pogodio Stamatovićevu suprugu i lakše je povredio.

Zijad Nurković

Baranin i kum Alana Kožara, Zijad Nurković (24), likvidiran je u španskoj Malagi dok je bio u automobilu sa trudnom suprugom Vasilisom, inače crnogorskom blogerkom i njihovom ćerkom. Zločin se dogodio u aprilu 2019. godine.

1/4 Vidi galeriju Zijad Nurković Foto: Facebook, Društvene Mreže

Nepoznati egzekutor prišao je džipu u kom je bio bračni par i sa suvozačeve strane, ispalio je nekoliko hitaca u Nurkovića. Trudnica i dete prošli su bez povreda.

Vladimir Bjelanović

Vladimir Bjelanović (37) ubijen je naočigled trudne vanbračne supruge T. M. koja pukom srećom nije bila povređena.

1/8 Vidi galeriju Vladimir Bjelanović Foto: Privatna Arhiva, Dado Đilas Poslao Slike Na Mail