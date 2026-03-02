Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas oko 12 časova u mestu Bramilovce kod Leskovca, život je izgubila jedna osoba.

Na licu mesta stradao je pešak kada ga je udarilo vozilo javnog komunalnog preduzeća.

Kako je potvrđeno za medije u Policijskoj upravi Leskovac, nesreća se dogodila oko podneva, a policijske ekipe su odmah upućene na teren. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt pešaka koji je preminuo na licu mesta od zadobijenih povreda.

Prema prvim dostupnim informacijama, u ovoj tragediji učestvovao je kamion za odvoženje smeća, koji pripada bojničkom javnom komunalnom preduzeću, a koje je u tom trenutku obavljalo redovne poslove transporta otpada.