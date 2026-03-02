BRUTALNO PRETUČEN BRAČNI PAR KOD BOGOSLOVIJE: Žena nokautirana, ostala da leži na trotoaru i muž povređen! SVE POČELO U AUTOBUSU!
Na autobuskom i tramvajskom stajalištu "Omladinski stadion" na Bogosloviji, u beogradskoj opštini Palilula, danas oko 14 časova došlo je do brutalnog fizičkog obračuna u kojem je povređen stariji bračni par.
Incident je navodno započet u vozilu gradskog prevoza, a eskalirao je na stanici kada su akteri izašli iz vozila. Nemile scene odigrale su se pred brojnim svedocima, a uznemireni građani su pozvali policiju i Hitnu pomoć.
Do sukoba je, kako su ispričali očevici, došlo kada je jedna porodica, iz za sada nepoznatih razloga, najpre verbalno, a potom i fizički napala stariju ženu, a potom i muškarca. Sukob se nije smirio ni nakon što su akteri izašli iz vozila na stajalište, gde je nasilje postalo još intenzivnije.
Teške povrede
Kako su očevidci istakli, jedan član porodice udario je starijeg čoveka nanevši mu teške telesne povrede, a nesrećnu ženu udarcem pesnicom oborio na zemlju.
Ekipe hitnih službi izašle su na lice mesta.
Trenutno se na licu mesta nalazi više patrola policije. Policajci na terenu ispituju članove porodice koja je učestvovala u incidentu, kao i napadnuti par, kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ovog sramnog čina.
Kurir.rs/Blic