Danas oko 14 časova na auto-putu dogodila sesaobraćajna nezgoda kada je teretno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, izletelo sa kolovoza.

Prema nezvaničnim saznanjima, u ovom incidentu, srećom, nije bilo povređenih osoba, ali je pričinjena znatna materijalna šteta na samom vozilu, kao i na zaštitnoj ogradi pored puta.

Nezgoda se dogodila kod Umčara, u smeru ka Beogradu, a na lice mesta ubrzo su stigli pripadnici saobraćajne policije, koji su obavili uviđaj i preduzeli sve neophodne mere kako bi se saobraćaj na ovoj deonici odvijao bezbedno. Tačne okolnosti pod kojima je došlo do sletanja šlepera sa kolovoza za sada nisu poznate i biće utvrđene daljom istragom.

Vozačima koji se kreću ovom trasom savetuje se dodatni oprez, prilagođavanje brzine uslovima na putu, kao i strpljenje, budući da se u zoni nezgode može očekivati povremeno usporavanje saobraćaja dok nadležne službe ne obezbede teren i uklone oštećeno teretno vozilo.