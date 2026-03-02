Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su V. B. (43) zbog sumnje da je počinio krivično delo nasilje u porodici.

Sumnja se da je naneo teške telesne povrede svojoj majci (86), koja je primljena u bolnicu.

Drama u porodičnom domu odigrala se u subotu, kada je nakon kraće rasprave V. B. fizički nasrnuo na svoju majku M. B i pesnicama joj naneo više povreda u predelu glave i tela.

M. B. je u teškom stanju hitno prevezena u Urgentni centar, gde su lekari konstatovali teške telesne povrede opasne po život - nagnječenje mozga i brojne podlive i nagnječenja po celom telu.

Žrtva je odmah zadržana na daljem bolničkom lečenju, a njeno stanje se pomno prati.

Policija je osumnjičenom V. B. odredila zadržavanje do 48 sati. Slučaj je preuzelo Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. 

Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava za krivično delo nasilje u porodici, a on će u zakonskom roku biti priveden na saslušanje kod nadležnog tužioca.

