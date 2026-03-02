Slušaj vest

U Višem sudu u Podgorici danas su svedočili Marija i Boris Gošović iz Rakovice kod Beograda, majka i otacubijenog Vukašina Gošovića u selu Jelenak kod Danilovgrada.

Njihovim saslušanjem je nastavljeno suđenje optuženim Emilu Tuzoviću, Stefanu Đukiću Mandiću, Milanu Brajoviću, Goranu Milašinoviću, Stefanu Jankoviću, Ivanu Čarapiću i Milovanu Sekulovića, koji su tokom druge polovine 2019. godine, zajedno sa pokojnim Damirom Hodžićem, postali pripadnici kriminalne organizacije koju su na teritoriji Crne Gore organizovali pokojni Mile Radulović i Alan Kožar. Osim za ovo krivično delo, optuženi su i za teško ubistvo državljana Srbije Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića.

Vukašin Gošović Foto: Privatna Arhiva

Marija Gošović danas je pred specijalnim većem, kojim predsedava sudija Simo Rašović, izjavila da je poslednji put sina Vukašina videla 15. septembra 2019. godine.

- Od toga dana se nismi ni čuli, a a ni videli. Ušao je u beli auto. Majka pokojnog Filipa Marjanovića, povezla je auto za Crnu Goru do određenog mesta. Zapravo, Gordana Marjanović mi je rekla da ih je odvezla do neke kafane pre ulaska u Crnu Goru. Ne mogu da se setim u koji grad. Posle nekoliko dana me pitala da li smo se čuli i da li treba da prijavimo nestanak. Sve ostalo je što sam saznala iz sredstava javnog informisanja - kazala je ona.

Filip Marjanović Foto: Kurir

Na pitanje specijalnog tužioca Zorana Vučnića, koje je visine bio njen sin, odgvorila je:

- Vukašin je bio visok oko 190 centimetara i oko 90 kilograma, dok je Marjanović bio malo niži i nešto krupniji - kazala je Marija Gošović. Dodala je da se pridružuje krivičnom gonjenju i postavlja imovinsko pravni zahtev protiv okrivljenih.

Boris Gošović, otac pokojnog Vukašina, je kazao da nije znao zbog čega je njegov sin otišao za Crnu Goru.

- Rekao mi je da će doći za sedam dana. Više se nije javljao. Nismo znali šta se dogodilo sve dok nas nisu pozvali i rekli da su njih dvojica najvjerovatnije ubijeni u Crnoj Gori. Video sam da je imao dva mobilna telefona, malu i veliku 'nokiu', dok su mi u policiji rekli da je imao i Skaj aplikaciju. Gordana Marjanović je rekla da je njenog sina Filipa i mog sina Vukašina ostavila u Novom Pazaru, gde su ručali - izjavio je on.

Dodao je da se pridružuje krivičnom gonjenju i postavlja imovinsko pravni zahtev protiv okrivljenih.

U optužnici se navodi da je kriminalna organizacija za cilj imala vršenje krivičnih dela radi sticanja nezakonite moći. Na način što su pokojni Mile Radulović i Alan Kožar sami ili preko drugih lica za pripadnike kriminalne organizacije vrbovali okrivljene, radi izvršenja ubistva i teškog ubistva.

Alan Kožar Foto: Privatna Arhiva

Pa su tako okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić i pokojni Damir Hodžić imali zadatak da postupaju po naredbama pokojnih Mileta Radulovića i Alana Kožara kao organizatora, da zajedno sa pokojnim Alanom Kožarom i okrivljenim Milanom Brajovićem liše života pripadnike suprotstavljene kriminalne organizacije, koje su pokojni Mile Radulović i Alan Kožar odredili da iz bezobzirne osvete budu ubijeni i da od njih prethodno iznude sve informacije o delovanju suprotstavljene kriminalne organizacije. Čime su okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić, Milan Brajović, Goran Milašinović, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović izvršili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije.

Emil Tuzović i Stefan Đukić Mandić Foto: Printscreen

Pokojni Mile Radulović i Alan Kožar kao organizatori, u drugoj polovini 2019. godine sačinili kriminalni plan da se iz bezobzirne osvete, na svirep način ubiju pripadnici suprotstavljene kriminalne organizacije, državljani Republike Srbije Filip Marjanović i Vukašin Gošović, za koje su organizatori raspolagali informacijama da su prethodno ubili pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića.

Zijad Nurković Foto: Facebook

Nakon što su oštećeni prihvatili da 15. septembra 2019. godine dođu iz Republike Srbije i mimo graničnih prelaza uđu u Crnu Goru, angažovali su okrivljene Čarapića i Sekulovića koji su u kriminalnoj organizaciji oslovljavani nadimcima "Šljuka" i "Naočarko", da vozilom marke "pežo 207" koje je u tu svrhu obezbedio okrivljeni Emil Tuzović, sačekaju i prihvate oštećene Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića po njihovom ilegalnom ulasku u Crnu Goru, a zatim oštećene prevezu i predaju okrivljenom Emilu Tuzoviću, što su okrivljeni Ivan Čarapić i Milovan Sekulović prihvatili.

Stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka za izvršenje krivičnog dela, sa umišljajem pomogli okrivljenom Emilu Tuzoviću u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo, a okrivljenom Goranu Milašinoviću u izvršenju krivičnog dela teško ubistvo pomaganjem. Prevezli su i predali okrivljenom Emilu Tuzoviću koji ih je čekao sa vozilom marke BMW X4 i koje mu je u tu svrhu ustupio okrivljeni Goran Milašinović i tom prilikom prebacili kofere oštećenih u vozilo marke BMW X4. Nakon čega je okrivljeni Emil Tuzović oštećene prevezao do Spuža gde su ih kod za sada neutvrđenog trgovinskog objekta sačekali okrivljeni Milan Brajović i Stefan Đukić Mandić kako bi im okrivljeni Brajović kao meštanin pokazao put do sela Jelenak, a zatim oštećene zajednički prevezli do kuće koju je u tom selu obezbedio okrivljeni Milan Brajović.

U optužnici piše da su od oštećenih Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića silom iznudili informacije da su kao neposredni izvršioci lišili života pripadnika njihove kriminalne organizacije Zijada Nurkovića, te pokušali da ubiju Stefana Jankovića zvanog „Krpa“ i „Fantom". Nakon čega su između 15. i 16. septembra 2019. godine, na svirep način i iz bezobzirne osvete, a okrivljeni Emil Tuzović i Stefan Dukić Mandić i iz koristoljublja ubili Filipa Marjanovića i Vukašina Gošovića i zadali više udaraca bejzbol palicama po glavi i telu.

Tuzović je upotrebom bajoneta od automatske puške AK 47 naneo više ubodnih rana po telu od čega su preminuli. Potom su zajednički sakrili posmrtne ostatke, na za sada nepoznatom mestu, i uklonili tragove i dokaze izvršenog krivičnog dela. O čemu je 16. 9. 2019. godine pokojni Damir Hodžić preko aplikacije za kriptovanu komunikaciju SKY ECC, obavestio organizatora kriminalne organizacije pokojnog Mileta Radulovića.

Damir Hodžić Foto: Privatna Arhiva

Čime su okrivljeni Emil Tuzović, Stefan Đukić Mandić i Milan Brajović kao saizvršioci izvršili krivično delo teško ubistvo, a okrivljeni Goran Milašinović, Ivan Čarapić i Milovan Sekulović krivično delo teško ubistvo pomaganjem.

Optuženi sumnja da je neko dopisivao i menjao podatke na Skaju

Okrivljeni Milan Brajović sudu je predao podnesak odnosno veštačenja kojim osporava verodostojnost Skaj prepiske, za koje SDT navodi kao dokaz.

- Poštovano veće. Pošto je ova optužnica sastavljena od šest zamolnica iz drugih predmeta, što znači šest CD-a, pa Vas molim da zatražite od SDT-a tih 6 CD-a i zamolnicu za ovaj predmet jer ista ne postoji. Ovi CD-ovi mi trebaju da mi forenzičar uporedi sa kopijama jer postoji osnovana sumnja da je neko manipulisao i falsifikovao dokazni materijal. Jer na osnovu Skaj ECC prepiski koje sam kupio i koji su na zahev advokata veštačili sudski veštaci iz Crne Gore, Srbije, Italije i Španije, kao i pojedini IT stručnjaci, sporna je autentičnost i verodostojnost. Dolazi se do zaključka da je neko ručno unosio i menjao podatke - rekao je Brajović u obraćanju sudu.