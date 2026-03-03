Slušaj vest

O daljem toku istrage, za emisiju "Crna hronika", koja se emituje na Kurir televiziji, govorio je novinar Kurira Dejan Đusić.

- U ranim poslepodnevnim časovima, nepoznati napadač pucao je u 35-godišnjeg Novaka Kneževića dok je sedeo u automobilu sa suprugom i dvoje male dece. Hici su pogodili samo njega, dok članovi porodice nisu povređeni. Napadač je bio na kvadu i ispalio je više hitaca kroz suvozački prozor, a jedan projektil bio je smrtonosan - rekao je Đusić.

Motiv ubistva

Rekao je da policija intenzivno istražuje ubistvo, za koje se već u javnosti spekuliše da je moglo biti dobro planiran obračun.

- Pozadina još uvek nije poznata, a policija intenzivno traga za napadačem i eventualnim nalogodavcima. Ono što je odmah bilo jasno je da je ubistvo bilo planski izvedeno i dobro organizovano, pa se u javnosti već spekuliše da bi moglo biti reč o mafijaškom obračunu - kaže.

Pozadina i spekulacije o motivu

Dodao je da je Knežević odranije bio poznat policiji i povezan sa navijačkom grupom Radničkog, a način ubistva podseća na slučajeve dilovanja ili iznude.

- Takođe, bio je deo navijačke grupe Radničkog iz Kragujevca. Juče su neki navijači Radničkog tokom utakmice sa Crvenom zvezdom skandirali njegovo ime, iako poslednjih godina nije često dolazio na utakmice. Po mišljenju upućenih i bivših kriminalističkih policajaca, način izvršenja podseća na slučajeve povezane sa dilovanjem ili iznudom. Ubistvo je izvršeno pred suprugom i decom, što dodatno ističe njegovu brutalnost. Policija nastavlja istragu. Jasno je da je reč o obračunu, ali kako će se dalje razvijati situacija - ostaje da se vidi - zaključio je.

