Slušaj vest

U Novom Sadu u Bulevaru kneza Miloša danas je došlo do teške saobraćajne nesreće.

Do nesreće je došlo kada se, prema nezvaničnim informacijama, motociklista sudario sa kombijem.

Biciklista je teško povređen i reanimiran je. Trenutno se nalazi u Urgentnom centru.

Na licu mesta nalazi se policija, a srča i delovi vozila rasuti su svuda po putu.

Kurir.rs/Blic

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD UMČARA: Šleper silovito probio ogradu i sleteo sa puta, pričinjena veća materijalna šteta
17606332731745394845Hitna-pomoc-ilustracija.jpg
HronikaPOGINUO PEŠAK, PREGAZIO GA ĐUBRETARAC: Teška tragedija kod Leskovca, istraga u toku!
Smećarac pregazio ženu (6).jpeg
HronikaDEVOJČICA (3) POGINULA NA PUTU DO MORA, VOZAČ TVRDI DA JE DOŽIVEO "TUNELSKI VID": Nisam kriv, suzilo mi se vidno polje, strašno mi je žao!
malča.jpg
HronikaTROSTRUKI SUDAR KOD OVČAR BANJE: Dvoje povređenih u teškoj nesreći
Saobraćajni policajac