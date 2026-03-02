U Novom Sadu se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je motociklista teško povređen. Policija je na licu mesta.
TEŠKA SAOBRAĆAJKA U NOVOM SADU: Biciklista reanimiran i prevezen u Urgentni centar! Policija na licu mesta, srča svuda po putu
U Novom Sadu u Bulevaru kneza Miloša danas je došlo do teške saobraćajne nesreće.
Do nesreće je došlo kada se, prema nezvaničnim informacijama, motociklista sudario sa kombijem.
Biciklista je teško povređen i reanimiran je. Trenutno se nalazi u Urgentnom centru.
Na licu mesta nalazi se policija, a srča i delovi vozila rasuti su svuda po putu.
Kurir.rs/Blic
