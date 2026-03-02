Slušaj vest

Darko Šarić, koji je optužen da je sa Veljkom Belivukom organizovao kriminalnu grupu koja se tereti za ubistva vođa škaljarskog klama Igora Dedovića i Stevana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadzića u julu iste godine na Krfu, odlukom sudskog veća kažnjen je danas u Specijalnom sudu sa 150.000 dinara zbog "odbijanja da isključi mikrofon i nepoštovanja suda".

Šarić se, naime javio za reč pošto je sudija Slađana Marković najavila da će se u sudnici kao dokaz izvoditi poruke sa Skaj aplikacije, za koje tužilaštvo tvrdi da dokazuju da je aplikaciju za tajnu komunikaciju, u vreme dok je bio u pritvoru u zgradi u Ustaničkoj u drugom predmetu, za šverc kokaina.

Međutim Šarić je izašao za govornicu protestvujući zbog toga što se u porukama pominju njegova maloletna deca i njihovi lični podaci.

- Deca su u pitanju, mislim na to što ćete sada izvoditi. Po kom je to zakonu? - obratio se Šarić sudiji, na šta mu je ona odgovorila da je to po "srpskom zakonu".

- Imate li vi naredbu da je srpski sud odobrio da me prisluškujete? - nastavio je Šarić sa pitanjima za sudiju.

Sudija: Nema naredbe, ovo izvodimo kao isprave.

Šarić: Ja više nemam šta da kažem, ovo je neverovatno. Vidite u čemu je stvar, vi ćete sada pred miliinima da izvodite nešto o mojoj deci koja su maloletna? Znači ima dece manje vredne i više vredne?

Sudija: Sva deca su za nas ista.

Šarić: Sva ista ali ćete o mojoj javno da izvedete svejedno?

Sudija: Opominje se Darko Šarić, vratite se nazad na optuženičku klupu!

Šarić: Neću da se vratim.

Sudija: Hoćete li da se vratite ili da vas kaznim?

Šarić: Branim svoju decu!

Sudija: Kažnjava se okrivljeni Šarić sa 150.000 dinara zbog nepištovanja suda i odbijanja da ugasi mikrofon.

Šarić: Ja vas poštujem, ali branim svoju decu.

Pošto se Šarić vratio u boks za optužene u sudnici su izvedene poruke, ali ih sudija nije čitala, kao ni ostale, već su samo prikazane na monitoru.

- Ovi porukama dokazujemo da je Darko Šarić korisnik pinova i da to proizilazi iz poruka koje prate hronologiju predmeta u kom se Darku Šariću sudilo, kao i poruka o važnom porodičnom događaju, koje su u potpuno saglasne sa zvaničnim dokumentima - rekao je tužilac Saša Ivanić aludirajući na rođenje deteta Darka Šarića.

Međutim, Šarićev branilac, advokat Marko Janković prvo je pozvao sud da preispita odluku o novčanom kaẓ̌njavanju a potom dodao da je Izvod iz matične knjige rođenih sa svim podacima već prikazan na javnom suđenju.

- Francuski sudija je rekao da se sve poruke koje su privatne, moraju obrisati. Jel ima ovde i jedne poruke o krivičnim delima? Nema! Svi znamo gde se Šarić tada nalazio i nikako nije mogao da piše poruke. Zašto tužilaštvo nije prikazalo poruke "Evo me u Čačku" i slične. Pošto ste već izveli Izvod iz matične knjige rođenih za dete, videli ste da je rođeno u 17.50sati, a sve čestitke za rođenje su sat vremena pre nego što je dete rođeno- naveo je Janković.

Branilac Darka Šarića Dalibir Katančević naveo je i da se u vreme kada su navodno poruke poslate njegov klijent nalazio u pritvoru u Ustaničkoj, u ćeliji na 50 metara od kancelarije tužioca.

- Jel hoćete da mi kažete da niko nije mogao da ga kontroliše, već je morala Francuska? - rekao je Katančević na šta je za govornicu izašao i Veljko Belivuk, koji trenutno boravi u pritvoru u istoj zgradi.

- Mi ovde imamo pretrese, nenajavljene, jednom mesečno a možda i češće, da neko dopusti da Darko Šarić u Ustaničkoj 29 godinama ima telefon, to nije moguće. Ako je bilo moguće, kako za to niko nije odgovarao - rekao je Belivuk.

Inače, prethodno su pred sudom izvedene i fotografije Belivukovog pasoša i lične karte za koje tuẓ̌ilaštvo tvrdi da dokazuju da je Skaj nalog s kog su poslate koristio Belivuk.