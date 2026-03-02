Slušaj vest

Pripadnici Policijska uprava Kragujevac brzom i efikasnom akcijom identifikovali su i uhapsili muškarca koji je osumnjičen da je 1. marta 2026. godine počinio krivično delo ubistvo u naselju Erdeč, u kom je ubijen Novak Knežević (35), saznaje Kurir!

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je uhapšen manje od 24 časa nakon izvršenja krivičnog dela, zahvaljujući intenzivnom operativnom radu policije.

Nakon privođenja, određeno mu je zadržavanje, a protiv njega će biti podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu.

Ko je žrtva?

Novak Knežević, neposredno pred smrt, bio je sa porodicom u vikendici kod svog prijatelja, kada je ubica, koji je bio na kvadu presreo njegov automobil koji se kretao po blatnjavom putu, i ispalio više hitaca ka njemu, od kojih je jedan bio smrtonosan.

Foto: Privatna arhiva

Tragedija se dogodila 1. marta oko 15 časova na nepristupačnom seoskom putu. Prema nezvaničnim informacijama, sve ukazuje na to da je u pitanju klasična, unapred pripremljena sačekuša.

Policija je juče satima vršila uviđaj na licu mesta, a blokada naselja Erdeč trajala je do kasno u noć. Inspektori trenutno proveravaju sve kontakte ubijenog, kao i snimke sa nadzornih kamera na prilazima naselju. Pogledajte snimak hapšenja u nastavku: Privodjenje u Kragujevcu Izvor: Privatna arhiva Porodica u vozilu izbegla smrt Podsetimo, u trenutku napada, nasuvozačevom sedištu nalazila se supruga Novaka Kneževića, a na zadnjem sedištu dvoje male dece. Napadač je prišao vozilu i kroz staklo, sa suprotne strane, ispalio pet hitaca u pravcu vozača. Od pet ispaljenih metaka, jedan je bio smrtonosan. Uprkos kiši metaka i razbijenom staklu, supruga i deca su fizički nepovređeni.