Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo nad tridesetpetogodišnjim muškarcem i uhapsili je B.V. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, kao i M.V. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo.

B.V. se sumnjiči da je 1. marta, u popodnevnim časovima, u Kragujevačkom naselju Erdeč, ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu oštećenog koji se nalazio u svom vozilu, nanevši mu povrede od kojih je preminuo na licu mesta.

Osumnjičenima B.V. i M.V. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

Policijski službenici nastavljaju dalji rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog dela.

Pogledajte snimak privođenja u nastavku:

Privođenje osumnjičenog za ubistvo u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije