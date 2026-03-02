Hronika
PRVA FOTOGRAFIJA NAKON NESREĆE U NOVOM SADU: Motorom udario pešaka, povređeni hitno prevezen u Urgentni centar (FOTO)
Danas nešto posle 17 časova došlo je do teške saobraćajne nezgode na Bulevaru kneza Miloša u Novom Sadu. Prema nezvaničnim informacijama, motocikl je udario pešaka koji se kretao pored bicikla.
Prema rečima doktora Zorana Krulja portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad njihova ekipa izašla je po prvom prioritetu na lice mesta.
Zbrinuto je NN lice koje je bez svesti u hemodinamski nestabilnom stanju prevezeno na odeljenje reanimacije UC KCV.
Tokom uviđaja ovaj deo Bulevara bio je zatvoren.

