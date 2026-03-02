Slušaj vest

Na auto-putu Miloš Veliki, u tunelu Trbušani, danas je došlo do teške saobraćajne nezgode.

Vozilo se zakucalo u zid tunela, a vozač je zadobio lake povrede. Međutim, vozilo je gotovo u potpunosti demolirano, što se može videti na fotografiji ispod:

Saobraćaj je na ovom delu puta bio usporen dok su nadležne službe obavljale uviđaj.

"Ili je zaspao, ili kvar. Kako je ovo uspeo?", jedan je od komentara ispod objave.

Kurir.rs/RINA

