Slušaj vest

Žena se bori za život nakon što su joj psi naneli jezive povrede večeras na Voždovcu!

Jeziva scena dogodila se u dvorištu kuće oko 22 sata, kad su na ženu, koja ima 57 godina, nasrnula dva njena psa rase kane korso.

Žena je navodno zatečena u stravičnom stanju, zadobila je brojne teške povrede i izgubila mnogo krvi, a hitno je prebačena u Urgentni centar gde se lekari bore da joj sačuvaju život.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaHOROR U KNJAŽEVCU: Pitbul preskočio ogradu, ubio psa, pa nasrnuo na vlasnika (86)
Pas
HronikaLAŽIRALI NAPADE PASA DA BI UZELI 1,5 MILIONA Pančevci dovodili lekare u zabludu, tužilaštvo pokrenulo istragu
Ujed psa
HronikaPAS ŠČEPAO DETE (3) ZA LICE USRED KAFIĆA! Užas u beogradskom naselju Mirijevo: Nadzorne kamere snimile JEZIVI NAPAD!
pitbul 3.jpg
HronikaPIT BUL NAPAO ŽENU SA BEBOM U NARUČJU! Jeziva scena u dvorištu porodične kuće u Bečmenu: Poznat stepen povreda
shutterstock_2533542681.jpg