Žena J. K. (78) pronađena je mrtva u svojoj kući u Senti, a sumnja se da je ona ubijena!

Kako Kurir saznaje, telo je pronađeno u petak i sudeći po onome što je policija zatekla na licu mesta, J. K. je bila žrtva zločina.

- Starija žena je zatečena u lokvi krvi, a u kući su pronađeni brojni tragovi koji su odneti na analizu. Naložena je i obdukcija tela kako bi se utvrdilo kako je tačno nesrećna žena preminula, ali prema prvim rezultatima, na telu su bile vidljive rane nanete oštrim predmetom - kaže naš izvor.

Kako dalje saznajemo, pretpostavlja se da je motiv zločina pljačka.

- Dosadašnja istraga ukazuje na to da je žena ubijena zbog novca, kao i da je najverovatnije tipovana - dodaje sagovornik Kurira.

