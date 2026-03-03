Slušaj vest

Muškarac star 37 godina iz Niša zadobio je ubodnu povredu nožem sinoć pod još nerazjašnjenim okolnostima, nakon rasprave sa drugim muškarcem.

Prema saznanjima, incident se dogodio tokom noći u Ulici Stojana Novakovića. Kako navode izvori upoznati sa slučajem, u jednom stanu su se nalazili oštećeni, osumnjičeni i još nekoliko osoba, kada je došlo do verbalnog sukoba koji je, za sada iz neutvrđenih razloga, prerastao u fizički napad.

- Ono što je do sada utvrđeno jeste da je došlo do rasprave koja je kulminirala napadom. Oštećeni muškarac zadobio je ubodnu povredu u predelu stomaka i hitno je transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš radi ukazivanja medicinske pomoći - navode sagovornici upoznati sa istragom.

Policija je obavila uviđaj i, po nalogu nadležnog tužilaštva, intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.

Prema prvim informacijama, napadač je identifikovan, a više detalja biće poznato nakon završetka istrage.

Kurir.rs/ Glas juga

Ne propustiteHronikaKRVAVA DRAMA U BORČI: Izboli mladića (27) nožem i pobegli! Žrtva tvrdi: "Samo su počeli da ubadaju"
IMG_20250220_193540.jpg
HronikaPRVI SNIMAK S MESTA NAPADA NA TAKSISTU U KRALJEVU: Vozač taksija povređen oštrim predmetom po ruci, Hitna i policija odmah reagovale (VIDEO)
Kraljevo napadnut taksista
HronikaMAJKU NAPAO NOŽEM PA JOJ SASUO SALVU UŽASNIH PRETNJI: Sramno i strašno nasilje u porodici u Sopotu
screenshot-4.jpg
HronikaPRVO JE NAPALI NOŽEM I OŠIŠALI JE, A SAD JOJ DEMOLIRALI "MERCEDES"?! U mesec dana napadnuta dva puta! Ko preti osumnjičenoj članici auto-mafije? (foto)
collage.jpg