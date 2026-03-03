UŽAS U NIŠU: Muškarac (37) izboden u stanu, svemu prethodila svađa
Muškarac star 37 godina iz Niša zadobio je ubodnu povredu nožem sinoć pod još nerazjašnjenim okolnostima, nakon rasprave sa drugim muškarcem.
Prema saznanjima, incident se dogodio tokom noći u Ulici Stojana Novakovića. Kako navode izvori upoznati sa slučajem, u jednom stanu su se nalazili oštećeni, osumnjičeni i još nekoliko osoba, kada je došlo do verbalnog sukoba koji je, za sada iz neutvrđenih razloga, prerastao u fizički napad.
- Ono što je do sada utvrđeno jeste da je došlo do rasprave koja je kulminirala napadom. Oštećeni muškarac zadobio je ubodnu povredu u predelu stomaka i hitno je transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš radi ukazivanja medicinske pomoći - navode sagovornici upoznati sa istragom.
Policija je obavila uviđaj i, po nalogu nadležnog tužilaštva, intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.
Prema prvim informacijama, napadač je identifikovan, a više detalja biće poznato nakon završetka istrage.
Kurir.rs/ Glas juga