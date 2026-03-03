Slušaj vest

Muškarac star 37 godina iz Niša zadobio je ubodnu povredu nožem sinoć pod još nerazjašnjenim okolnostima, nakon rasprave sa drugim muškarcem.

Prema saznanjima, incident se dogodio tokom noći u Ulici Stojana Novakovića. Kako navode izvori upoznati sa slučajem, u jednom stanu su se nalazili oštećeni, osumnjičeni i još nekoliko osoba, kada je došlo do verbalnog sukoba koji je, za sada iz neutvrđenih razloga, prerastao u fizički napad.

- Ono što je do sada utvrđeno jeste da je došlo do rasprave koja je kulminirala napadom. Oštećeni muškarac zadobio je ubodnu povredu u predelu stomaka i hitno je transportovan u Univerzitetski klinički centar Niš radi ukazivanja medicinske pomoći - navode sagovornici upoznati sa istragom.

Policija je obavila uviđaj i, po nalogu nadležnog tužilaštva, intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.