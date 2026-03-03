Slušaj vest

Obrazlažući odluku sudskog veća, sudija Sanja Berak kazala je da je prihvaćen predlog Višeg javnog tužilaštva da se okrivljenom izrekne ova mera.

Godinama je zlostavljao

Mihailo K. se tereti za teško ubistvo, odnosno da je u stanu u Novom Sadu, nesposoban da shvati značaj dela i upravlja svojim postupcima, posle kraće rasprave, majci koju je prethodno zlostavljao, naneo kuhinjskim nožem višestruke povrede i posekotine, kojima je podlegla. Kako je dalje predočila sudija Berak, prema nalazu sudskih veštaka, žrtva je trpela najveći nivo straha za život, a sin ju je i ranije zlostavljao, u maju 2023. godine, što je bilo prijavljeno policiji i bila mu je izrečena hitna mera.

Foto: Društvene Mreže

Viši javni tužilac je u završnoj reči istakao je da ostaje kod predloga da se Kotarliću izrekne mera obaveznog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi. Prema njegovim rečima, ne može se prihvatiti odbrana okrivljenog da se ne seća događaja, jer je dokazano da je on to učinio, a u stanu je nađen nož kojim je žrtva usmrćena.

Branilac Mihaila K. je u završnoj reči kazao da iz izvedenih dokaza proizlazi da je njegov branjenik delo počinio u nužnoj odbrani zbog prethodnog napada majke, ili u prekoračenju nužne odbrane. Odbrana smatra da on nije kriv ni odgovoran i da nije potrebno izricanje predložene mere, i da u slučaju da je potrebno lečenje, to bude u zdravstvenoj ustanovi novog otvorenog tipa.

Terapija

Mihailo K. se nalazi u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu, odakle je prekjuče doveden u novosadski sud. Zbog terapije, njegovo zdravstveno stanje se, kako se moglo čuti, poboljšalo.

Podsetimo, žitelji ulice u kojoj se zločin dogodio, koji su poznavali pokojnu A.R., kažu da je bila predivna žena i brižna majka.

Mesto zločina u Novom Sadu Foto: Kurir/T.M., Kurir

- Mogu da vam kažem sve najlepše o njoj. Uvek bi se lepo javila kada bi se sreli. Bi­la je toliko požrtvovana i sa­o­se­ćaj­na pre­ma sinu. Stra­šno je to što se do­go­di­lo, još sam u šo­ku - rekao je dan nakon ubistva jedan komšija.

I kolege iz zdrav­stve­ne ustanove u kojoj je radila pokojna žena imaju za nju samo reči hvale.

- Ne mogu vam opisati koliko je to bila divna žena. I kao rad­nik sa pacijentima i kao kolega. Toliko predusretljiva i ljubazna, svi smo je voleli - rekla je jedna koleginica za Dnevnik.rs.

Kako su za Kurir ranije ispričale komšije, na Instagram profilu osumnjičenog mladića neposredno pre zločina osvanuo je snimak koji je podelio na ovoj mreži, a na kom se vidi on sa Biblijom u ruci i krstom oko vrata.

- Od danas, tišina ima da progovori. U ime oca, sina i svetog duha. Amin. Blagosloveni bili braćo i sestre moje i svi koji ovo gledate! - rekao je on što se čuje na snimku koji je objavljen dan pre zločina.