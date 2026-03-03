Slušaj vest

Kragujevačka policija uhapsila je sinoć, za manje od 24 sata, dvojicu osumnjičenih za ubistvo Novaka Kneževića (35), koje se dogodilo u nedelju oko 15 sati u naselju Erdeč.

Kako je saopšteno iz MUP, pripadnici Policijske uprave u Kragujevcu, brzom i efikasnom akcijom, rasvetlili su teško ubistvo nad tridesetpetogodišnjim muškarcem i uhapsili B.V. (42) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo, kao i M.V. (22) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela teško ubistvo.

Osumnjičeni B. V. Foto: ucentar

- B.V. se sumnjiči da je 1. marta, u popodnevnim časovima, u Kragujevačkom naselju Erdeč, ispalio više hitaca iz vatrenog oružja u pravcu oštećenog koji se nalazio u svom vozilu, nanevši mu povrede od kojih je preminuo na licu mesta. Osumnjičenima B.V. i M.V. je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu - navedeno je u policijskom saopštenju.

Novak Knežević ubijen u Kragujevcu Foto: ucentar

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni B. V. je radio kao farbar u jednom poznatom kragujevačkom servisu.

Operativnim radom na terenu, proverom tragova i prikupljanjem dokaza, policija je u kratkom roku uspela da identifikuje i locira osumnjičenog, nakon čega je lišen slobode.

Privođenje osumnjičenog za ubistvo u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije

- Sumnja se da je B. V. bio na kvadu kada je ispalio pet hitaca u Kneževića koji je bio za volanom automobila. U tom momentu sa žrtvom u autu bili su i njegovi žena i deca, koji su prošli bez povreda - podseća naš izvor i dodaje da je Novak Knežević nekada bio navijač Radničkog iz Kragujevca, a u prilog tome govori i činjenica da su se navijači, nekoliko sati nakon ubistva, oprostili od njega na utakmici Zvezda-Radnički.

- Cela tribina je skandirala njegovo ime i prezime - podseća izvor.