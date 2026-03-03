Slušaj vest

Veljko Belivuk koji je ozačen kao jedan od organizatora kriminalne grupe kojoj se sudi za ubistva vođa škaljarskog klana Igora Dedovića i Stefana Stamatovića u januaru 2020. u Atini, kao i Alana Kožara i Damira Hadžića u julu iste godine, juče je za govornicom Specijalnog suda u Beogradu izjavio da slike koje su izvedene nisu nikakvi dokazi već "scene iz filma Južni vetar".

Sudsko veće je, podsetimo, izvodilo dokaze sa Skaj aplikacije za koje tužilaštvo tvrdi da su dokaz da su upravo okrivljeni koristili ovu aplikaciju, misleći da je komunikacija tajna. Pošto je izvedeno nekolio poruku i fotografije, za koje tužilaštvo tvrdi da su dokaz da je okrivljeni Nebojša Janković, bivši specijalac, koristio nalog Hel na Skaju, za reč se javio Janković, ali i Belivuk.

Slika na kojoj je Belivuk prepoznao scenu iz filma Foto: Privatna arhiva

- Prepoznao sam "ford karavan" i ovo je scena sa snimanja "Južnog vetra" kada brat Petra Maraša prelazi granicu sa Bugarskom. Ne pokušavam da budem smešan ni duhovit, pogledajte film pa uporedite - rekao je Belivuk, pošto je u sudnici prikazana fotograija na kojoj se vidi granični prelaz sa Bugarskom.

Inače, on je na prethodnom suđenju, pošto su prikazane fotografije jednog od okrivljenih, Stefana Andrejića, za govornicom izjavio da njemu osoba na slikama liči na poznatog crnogorskog influensera.

Osim fotografije na kojoj je granica, prikazana je fotografija puta, slikana iz autobusa, kao i poruke iz februara 2020, za koje tužilaštvo tvrdi da ih je slao Janković.

- Malo je dosadno kad sam putuješ, ali mora tako. Put oko sveta za 80 dana. Kakvi idioti u busu, četvrtinu bi izveo napolje na streljanje. Švercerska tura u busu.

- Ovi švercri idu u neki "Amir" hotel, idem sa njima da švercujem gaće.

Međutim, Janković je izašao za govornicu i rekao da on "nikada nije švercovao gaće niti imao prodavnicu donjeg veša, a da u hotelu koji se pominje, nikada nije boravio".

Deset dana kasnije, 14. februara 2020. kako tvrdi tužilaštvo, poslao je poruke:

- Brate, jel pravimo pauzu 15 dana da od 11 do 21 odem za Hurgadu.

- Ma, mene smara snajka ja bi pre sa vama negde. Brate i treba, ispoštuj snajku, pauzu moramo da pravimo.

Međutim, Jankovićev branilac, advokat Dejan Lazarević javio se za reč navodeći da Janković nema snajku, a okrivljeni se nadovezao da "i da je ima nikada sa ženom sina ne bi putovao jer je to bolesno".

Milovan Zdravković Foto: Printscreen/Instagaram

U sudnici su juče izvedene i fotografije i poruke koje se odnose na kuma Radoja Zvicera, optuženog Milovana Zdravkovića iz aprila 2020. Na dve fotografije, on je zagrljen sa izvesnim muškarcem, a u poruci koja prati jednu od njih piše "i da mogu ništa ne bih menjao".

- Ljudi na slikama ne znam ni ko su, ne znam ni za koga tvrdite da sam ja - rekao je Zdravković, a za reč su se javili i Belivuk i optuženi Milinko Brašnjović navodeći da "čovek sedi pored njih, ali da im ne liči na muškarce sa slika".

- Objektivan posmatrač ne može da zaključi da je na slikama Milovan Zdravković - rekao je njegov branilac, advokat Miro Orović.

1/3 Vidi galeriju Slike sa presretnute Skaj aplikacije Foto: Kurir

Zdravković je, podsetimo, uz ogromne mere obezbeđenja u pratnji policije sredinom decembra izručen iz Hrvatske i sproveden direktno u pritvor.