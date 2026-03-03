UHAPŠEN VLASNIK FIRME IZ BEOGRADA: Vadio šljunak i pesak iz Velike Morave, hitno mu stavljene lisice na ruke!
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Grupe za suzbijanje ekološkog kriminala Policijske uprave u Smederevu, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Osnovnim javnim tužilaštvom u Smederevu, Republičkom vodnom inspekcijom i Ministarstvom zaštite životne sredine, uhapsili su M. R. (56) iz Beograda, zbog sumnje da je izvršio krivično delo nepreduzimanje mera zaštite životne sredine.
Sumnja se da je M. R. kao vlasnik jednog privrednog društva, suprotno rešenju Republičke vodne inspekcije o zabrani rada, nelegalno vadio šljunak i pesak iz korita reke Velike Morave na parcelama u ataru sela Lugavčina kod Smedereva, koje su u vlasništvu Republike Srbije i na taj način stekao protivpravnu imovinsku korist.
Osumnjičenom je, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Smederevu, određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.