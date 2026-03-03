Slušaj vest

Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal u saradnji sa pripadnicima MUP, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenje za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala lišeno je slobode dva lica i to: B.J. i N.M, koji su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe na čelu sa organizatorom S.J., koji je nedostupan nadležnim državnim organima naše zemlje i nalazi se na teritoriji Republike Ekvador koji su vršili konverziju imovine iz krivičnog dela u sklopu organizovane kriminalne grupe, dok su dva lica N.B. i B.V. izvršila krivično delo pranje novca.

Naime, postoji sumnja da su S.J., B.J i N.M. izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnog dela, sa krivičnim delom pranje novca, dok za B.V. postoji sumnja da je izvršio krivično delo pranje novca, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, a za N.B. osnovi sumnje da je izvršio krivično delo pranje novca i krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga.

Postoji sumnja da je ova organizovana kriminalna grupa u vremenskom periodu od 26. oktobra 2019. do 3. decembra 2024. godine držala imovinu i vršila konverziju imovine sa znanjem u trenutku prijema da imovina potiče od kriminalne delatnosti u iznosu od najmanje 968.880,00 evra, pri čemu je osumnjičeni S.J. organizovao ovu OKG u cilju vršenja krivičnog dela pranje novca , čiji članovi su postali B.J. i N.M. koji su prihvatili uloge predviđene u okviru plana OKG koju je osmislio organizator, a koji je prethodno organizovao kriminalnu grupu zbog prenošenja opojne droge kokain sa teritorije Republike Ekvador radi neovlašćene prodaje na teritoriji zemalja Evropske Unije i Republike Srbije.

Ova organizovana kriminalna grupa je držala u sefovima u banakama u Beogradu novac koji potiče od kriminalne delatnosti i kupovala nepokretnosti – stanove i garaže na teritoriji Srbije i Republike Austruije od novca koji potiče od kriminalne delatnosti.

Takođe, od osumnjičenog B.V. oduzeto je 92.800,00 evra, a od osumnjičenog N.B. 472.530,00 evra.