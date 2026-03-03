Slušaj vest

Komšije ubijene žene iz Sente, Jolan Kopaš (78), kažu da su uznemireni i šokirani nakon stravičnog zločina koji se dogodio, kako se sumnja, u noći između četvrtka i petka.

Prema rečima žitelja Sente, ubijena žena živela je sama, bila je penzionerka i nije pravila nikakve probleme.

Mesto zločina u Senti Foto: Saša Urošev

- Neprijatno sam se iznenadila kada sam čula strašnu vest da je baka, naša komšinica ubijena u svojoj kući. Neshvatljivo mi je da ju je neko ubio u njenom domu koji se nalazi u vrlo prometnoj i dobro osvetljenoj ulici. Takođe, njena kuća ima visoku ogradu, čovek bi pomislio da niko tu ne može da uđe, ali eto, neko je uspeo da preskoči - priča Iboja Lenđei, komšinica ubijene Jolan Kopaš.

Kako dodaje, čula je da je ubijenu ženu pronašla njena unuka kada je došla da joj donese ručak.

Komšinica Iboja Foto: Saša Urošev

- Jolan je bila udovica više od 20 godina, ima sina u Americi, a ćerka radi u Austriji. Ima i unuke, unuke su je posećivale. Policajac mi je rekao da ju je unuka i pronašla. Donela je ručak i našla je mrtvu, u lokvi krvi - kaže komšinica.

Ona ističe da je njihovom ulicom sada zavladao strah, naročito zbog toga što ubica ili više njih nisu pronađeni.

- Svi se sad zaključavamo i preko dana, ranije smo samo uveče, a sada smo i preko dana zaključani - zaključuje Iboja.

Komšije prijačaju i da je ubijena baka imala podstanare.

- Smenjivali su se tu, poslednji koji su tu bili, a nedavno su se odselili su mladi bračni par sa bebom. To su bili poslednji podstanari, ranije je tu bilo i drugih, bila je nekada i jedna radnja tu - pričaju komšije i dodaju da je ubijena Jolan bila penzionerka.

Kuća u kojoj je pronađeno telo Foto: Saša Urošev

- Ne verujem da je imala neku veliku penziju, ona je radila u štampariji svojevremeno, tako da ne verujem da je penzija bila velika. Sad, da li je imala neku ušteđevinu ne znam. Inače, porodica od njenog pokojnog muža je u prošlosti imala firmu, proizvodili su soda-vodu i ona im je pomagala. Međutim, ta firma je odavno zatvorena - prisećaju se komšije.

Jedna od komšinica je ispričala i da je ubijena žena bila vrlo pobožna, te da je redovno išla u crkvu.

- Strašno je ovo što se desilo, ne znam ni šta bih drugo mogla da kažem. Komšinica je bila dobra žena, sretale smo se u prolazi, uvek bi se ljubazno javila - rekla je komšinica.

I komšija Arpad Vartuš kaže da je zaprpešćen onim što se dogodilo.

- Ona je bila dobra baka i dobra komšinica. Živela je sama, ponekad bismo se sretali na ulici - rekao je naš sagovornik i dodao da su komšije, naročito stariji ljudi koji žive sami, sada u strahu i panici.

Komšija Arpad Foto: Saša Urošev

- Očekujem da policija brzo pronađe počinioca, pa da svi mogu da odahnu - zaključio je Arpad, dok se komšinica Zuska Vojnović prisetila svog poslednjeg susreta sa ubijenom ženom.

Poslednji susret sa žrtvom

- U šoku sam, kad sam videla u petak toliku policiju začudila sam se. Setila sam se da sam je u januaru srela na pijaci, kaže mi: "Komšinice, evo dozvolila sam da plin ide preko mog dvorišta, a oni sad hoće i struju", našalile smo se. Sitna je bila baka, išla je uvek na "poniki", na bicikli - prisetila se Zuska.

Zuska Vojnović Foto: Saša Urošev

Ona je naglasila da sada svako treba da se čuva.

- Ima straha sada u našoj ulici, ja se plašim - rekla je.

Kako smo već objavili, istražitelji pretpostavljaju da je Jolan Kopaš ubijena u noći između četvrtka i petka zbog novca.