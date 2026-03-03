Slušaj vest

Uhapšeni pripadnici kriminalne grupe, koja se tereti za pranje novca i kupovinu nekretnina u Srbiji i Austriji novcem od prodaje kokaina, su saradnici srpskog Eskobara, Srđana Jezdimira, koji se trenutno nalazi u zatvoru u Ekvadoru, ali i u centru skandala zbog pretnji sudiji i podmićivanja minstara u toj državi!

Srđan Jezdimir Foto: Printskrin

Podsetimo, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) saopštilo je da su uhapsili B.J. i N.M, koji su kao pripadnici organizovane kriminalne grupe na čelu sa organizatorom S.J. (Srđan Jezdimir prim.aut.) vršili konverziju imovine iz krivičnog dela u sklopu organizovane kriminalne grupe, dok su dva lica, N.B. i B.V., izvršila krivično delo pranje novca.

Inače, kako je Kurir već pisao, Srđan Jezdimir, koji je označen kao organizator ove kriminalne grupe, važi za jednog od najmoćnijih narko-bosova u Južnoj Americi i označen je kao jedan od vođa balkanskog kartela.

- Jezdimir je uhapšen u novembru 2024. godine u Ekvadoru zbog pranja para i od tada je u pritvoru. U tom postupku osuđen je na 10 godina zatvora, ali krajem decembra prošle godine protiv njega je pokrenuta još jedna istraga zbog šverca kokaina - podseća naš izvor.

Početkom ove godine, ekvadorsko pravosuđe je donelo odluku da Srđana Jezdimira izruči Austriji, koja za njim traga zbog planiranja ubistva visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana Dejana Kašćelana u Beču! Međutim, pre nego što bude prebačen u pritvor u Beču, Jezdimir mora da odsluži kaznu u Ekvadoru. Za Jezdimirom su poternice raspisale i Srbija i Hrvatska. Prema dostavljenoj dokumentaciji, hrvatske vlasti Jezdimira traže zbog falsifikovana dokumenata i prevare.

- Poternicu za njim raspisala je i Srbija i to zbog sumnje da je kao vođa takozvanog balkanskog kartela učestvovao u švercu tona kokaina, a na poternici je i njegov saradnik Uroš Kolaković - navodi izvor Kurira i dodaje:

- Takođe, ime Srđana Jezdimira pominjalo se i u postupku koji je vođen protiv policijskog inspektora Božidara Stolića, koji koji je pravosnažno osuđen, a teretio se između ostalog da je za novčanu nagradu u sistemu MUP-a nezakonito proveravao da li je protiv osoba iz kriminalnog miljea, među kojima je bio i Jezdimir, raspisana poternica.

Srđan Jezdimir Foto: historias, Fiscalía

Inače, Jezdimir je trenutno u centru skandala u Ekvadoru, pošto je otkriveno da je tokom suđenja u toj zemlju pretio sudiji.

- U novembru prošle godine kamere su snimile kako tokom izricanja presude, kojom je osuđen na 10 godina zatvora zbog pranja novca, preti sudiji. On je prstom prelazio preko vrata, aludirajući na likvidaciju. Posle ovog incidenta, umesto da se sudiji koji je izrekao presudu pojača obezbeđenje, njemu je zaštita ukinuta. Sudija je, navodno, zbog toga u najvećoj tajnosti napustio zemlju i niko ne zna gde se nalazi - pisali su mediji iz Ekvadora, koji su nedavno otkrili i da je srpski Eskobar učestvovao u podmićivanju tamošnjih ministara i političara.

- Otkrivene kriptovane poruke i razgovori iz kojih proizilazi da je potplaćivao političare, guvernere i ministrei, kao i da je jednom predsedničkom kandidatu poklonio džip "ford edž" - samo je deo najnovijih optužni protiv Srđana Jezdimira.

