Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, u nastavku akcije suzbijanja pranja novca, uhapsili su dvoje pripadnika organizovane kriminalne grupe B.J. i N.M., koja se sumnjiči za pranje novca, u iznosu od oko 180 miliona dinara, stečenih trgovinom narkoticima na teritoriji Ekvadora i Evrope.

Uhapšeni su B. J. (70) i N. M. (46) zbog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i pranje novca, dok su krivičnom prijavom obuhvaćeni i S. J. (47) koji se sumnjiči da je organizator organizovane kriminalne grupe i za njim se intenzivno traga, kao i N. B. (36) i B. V. (41) osumnjičeni i za krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga, dok se B. V. tereti i za krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Pripadnici MUP-a, UKP, SBPOK-a uhapsili su dvoje pripadnika OKG-a koja se sumnjiči za pranje novca Izvor: Mup Srbije

Sumnja se da je S. J. (Srđan Jezdimir prim.aut.) kao organizator kriminalne grupe koja je, od 2019. do 2022. godine na teritoriji Ekvadora i pojedinih evropskih zemalja vršila krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, organizovao novu kriminalnu grupu, čiji su pripadnici ostali osumnjičeni, u nameri da imovinu stečenu trgovinom drogom prebaci u legalne finansijske tokove kupovinom više nepokretnosti u Srbiji i Austriji, luksuznih satova, kao i držanjem veće količine gotovog novca u sefovima.

