Policija iz Kragujevca sinoć je uhapsila dvojicu osumnjičenih za ubistvo Novaka Kneževića (35), koje se dogodilo u nedelju oko 15 sati u naselju Erdeč.

Osumnjičeni M. V. Foto: Privatna arhiva

Naime, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pripadnici Policijske uprave u Kragujevcu su za manje od 24 sata rasvetlili teško ubistvo nad muškarcem, koje se dogodilo na očigled supruge i dvoje male dece i uhapsili B.V. (42) zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo, kao i M.V. (22) zbog sumnje da je izvršio krivično delo podstrekavanje na izvršenje krivičnog dela, odnosno zbog sumnje da je ubistvo naručio.

Privođenje osumnjičenog za ubistvo u Kragujevcu Izvor: Mup Srbije

Ko su osumnjičeni?

Prema nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni B. V. je radio kao farbar u jednom poznatom kragujevačkom servisu, a kada je reč o M. V. za koga se sumnja da ga je podstrekavao na ubistvo, sumnja se da je u pitanju mladić koji je od ranije poznat policiji.

Foto: ucentar

Kako nezvanično saznajemo, M.V. je godinama radi kao obezbeđenje u kragujevačkim klubovima.

- Takođe, njegovo ime dobro je poznato policiji, jer je pre nekoliko godina sumnjičen i hapšen zbog nasilja i napada sekirom. U poslednje vreme uplovio je u malo ozbiljnije kriminalne vode - kaže naš izvor upoznat sa slučajem.

Žrtva bio navijač

Novak Knežević neposredno pred smrt bio je sa porodicom u vikendici kod svog prijatelja, kada je ubica presreo njegov automobil koji se kretao po blatnjavom putu, i ispalio više hitaca ka njemu, od kojih je jedan bio smrtonosan.

Novak Knežević ubijen u Kragujevcu Foto: ucentar

Kako saznajemo, Knežević je u prošlosti bio vatreni navijač Radničkog, ali poslednjih nekoliko godina nije dolazio na utakmice.

 - Jedno desetak godina nije bio aktivan na tribini, ali je navijače pogodila vest o njegovoj smrti. Juče na utakmici Radnički - Crvena Zvezda navijači su skandirali njegovo ime kada se pročula vest da je ubijen - kaže naš izvor.

Prve slike nakon ubistva u Erdeču u Kragujevcu Foto: D.Đ.

