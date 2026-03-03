Slušaj vest

Višem sudu u Negotinu stigla su tri odgovora na optužicu koju je podiglo Više javno tužilaštvo u Zaječaru protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, zbog sumnje da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić.

- Rok za odgovore na optužnicu je istekao, a odgovore su izjavili branioci okrivljenih - rečeno je u tom sudu.

Sud sada ima rok od 15 radnih dana da donese odluku o optužnici.

1/11 Vidi galeriju Srđan Janković, Dejan Dragijević i Radoslav Dragijević Foto: Printscreen/Video Plus

Treća optužnica

Više javno tužilaštvo u Zaječaru 5. februara ove godine je predalo Višem sudu u Negotinu optužnicu protiv Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića, kojom se terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom polju kod Bora ubili Danku Ilić (2), kao i protiv Radoslava Dargijevića, oca Dejana Dragijevića kojom se tereti za krivično delo neprijavljivanje zločina.

U novoj optužnici se kao i u prethodne dve traži doživotna kazna zatvora za Jankovića i Dragijevića.

Dopuna istrage je sprovedena po nalogu Apelacionog suda u Nišu nakon što je dva puta vratio rešenje o potvrđivanju optužnice Višem sudu u Zaječaru, s tim što je drugog puta naložio da odluku donosi potpuno novo sudsko veće i to Višeg suda u Negotinu.

Foto: Privatna Arhiva

Tužilaštvo traži maksimalnu kaznu

Tužilaštvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Sumnja se da su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. marta u Banjskom polju kod Bora najpre automobilom JKP "Vodovod", gde su bili zaposleni, udarili dvogodišnju devojčicu i zatim je stavili u vozilo.

Oni su, kako se sumnja, njeno telo bacili na deponiju, odakle su ga kasnije premestili. Telo devojčice nije nikada pronađeno.

Radoslav Dragijević se sumnjiči da je sinu Dejanu Dragijeviću pomogao da premesti telo devojčice.

Rođeni brat Dejana Dragijevića, Dalibor Dragijević, preminuo je 7. aprila 2024. godine u prostorijama Policijske uprave u Boru tokom zadržavanja.