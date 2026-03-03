"OBORILI SU JE I KIDALI, TRI PUTA JE GUBILA SVEST" Komšije opisale užasan napad dva psa na ženu koja ih je čuvala!
N. V. (68) nalazi se u bolnici zbog povreda opasnih po život koje je zadobila kada su je u beogradskom naselju Voždovac napala dva psa rase kane korso.
Nesrećna žena je zadobila je teške telesne povrede, a prema rečima svedoka, drama je trajala nekoliko minuta.
Jezivi detalji
Komšije koje su prve pritekle u pomoć opisale su trenutak napada. Prema njihovim rečima, ženu su psi oborili i počeli da je ujedaju po rukama i telu.
- Čuo sam da mi psi laju čudno kada me je na telefon pozvao komšija i rekao mi da komšinicu kidaju psi. Odmah sam istrčao i pridružio se komšiji koji je iz ulice pored došao da pomogne, počeli smo da udaramo u ogradu da im skrenemo pažnju. Kada su je pustili i okrenuli se ka ogradi ona se, onako krvava i izranjavana, vukla ka kući. Ne mogu vam opisati kako je to izgledalo, prevrtala se, tačno se videlo da gubi svest, pa kako dolazi k sebi - prisetio se jedan od komšija iz susedne ulice.
Prema rečima očevidaca, u pitanju su bili mužjak i ženka koji su sa tom porodicom bili ceo svoj život.
- Koliko sam uspeo da vidim u tom haosu, činilo mi se da je ženka napadala mužjaka, a da je mužjak išao na nesrećnu ženu. Mužjak je bio sav iskidan po faci, izujedan. Ali to ništa ne menja, jer kada krene napad, nema tu logike. U tom trenutku ne razmišljaš koji je koji pas, samo vidiš da žena nestaje pod njima - kaže sagovornik.
Prema njegovim rečima, žena je u jednom trenutku, dok su je psi ujedali, pokušavala da ih dozove imenom.
- Nemojte me držati za reč, ali čini mi se da je vikala: "Ja sam, Nora". Kao da je pokušavala da im kaže da je to ona, da je prepoznaju. Bila je svesna da je ne prepoznaju. To je najstrašnije - opisuje sagovornik.
Napad se dogodio kada je izašla u dvorište, navodno da baci smeće ili da pse uvede u kuću.
Hitna pomoć nije mogla da priđe
Komšije su pozvale Hitnu pomoć i policiju, ali kako tvrde, od pasa nije moglo da se priđe ženi. Policijski službenici su, prema informacijama, bili primorani da upotrebe vatreno oružje kako bi savladali razjarene životinje, jer su krenule i na njih.
Tek tada je ekipa Hitne pomoći mogla da uđe u dvorište i pruži prvu pomoć teško povređenoj ženi, koja je u tom trenutku, prema rečima očevidaca, obilno krvarila, a ruka joj je bila gotovo otkinuta.
- Da su najbliže komšije odmah reagovale umesto što su samo zvale, možda je moglo drugačije da se završi. Neki su samo izašli i gledali. Mi smo lupali, vikali, pokušavali da ih odvučemo od nje. Kada je došla policija tu viiše nije bilo razmišljanja. Izvukli su oružje i usmrtili pse. Žao mi je što je to moralo tako, ženka je verovatno branila vlasnicu od pomahnitalog mužjaka, ali u tom trenutku, onako razjareni, ko zna šta bi se dogodilo da nisu upucali i nju - kaže jedan od muškaraca koji je pokušavao da skrene pažnju pasa udarajući u ogradu.
