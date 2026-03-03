Slušaj vest

N. V. (68) nalazi se u bolnici zbog povreda opasnih po život koje je zadobila kada su je u beogradskom naselju Voždovac napala dva psa rase kane korso.

Nesrećna žena je zadobila je teške telesne povrede, a prema rečima svedoka, drama je trajala nekoliko minuta.

Jezivi detalji

Komšije koje su prve pritekle u pomoć opisale su trenutak napada. Prema njihovim rečima, ženu su psi oborili i počeli da je ujedaju po rukama i telu.

- Čuo sam da mi psi laju čudno kada me je na telefon pozvao komšija i rekao mi da komšinicu kidaju psi. Odmah sam istrčao i pridružio se komšiji koji je iz ulice pored došao da pomogne, počeli smo da udaramo u ogradu da im skrenemo pažnju. Kada su je pustili i okrenuli se ka ogradi ona se, onako krvava i izranjavana, vukla ka kući. Ne mogu vam opisati kako je to izgledalo, prevrtala se, tačno se videlo da gubi svest, pa kako dolazi k sebi - prisetio se jedan od komšija iz susedne ulice.

Prema rečima očevidaca, u pitanju su bili mužjak i ženka koji su sa tom porodicom bili ceo svoj život.

- Koliko sam uspeo da vidim u tom haosu, činilo mi se da je ženka napadala mužjaka, a da je mužjak išao na nesrećnu ženu. Mužjak je bio sav iskidan po faci, izujedan. Ali to ništa ne menja, jer kada krene napad, nema tu logike. U tom trenutku ne razmišljaš koji je koji pas, samo vidiš da žena nestaje pod njima - kaže sagovornik.

Prema njegovim rečima, žena je u jednom trenutku, dok su je psi ujedali, pokušavala da ih dozove imenom.

- Nemojte me držati za reč, ali čini mi se da je vikala: "Ja sam, Nora". Kao da je pokušavala da im kaže da je to ona, da je prepoznaju. Bila je svesna da je ne prepoznaju. To je najstrašnije - opisuje sagovornik.

Napad se dogodio kada je izašla u dvorište, navodno da baci smeće ili da pse uvede u kuću.

Hitna pomoć nije mogla da priđe

Komšije su pozvale Hitnu pomoć i policiju, ali kako tvrde, od pasa nije moglo da se priđe ženi. Policijski službenici su, prema informacijama, bili primorani da upotrebe vatreno oružje kako bi savladali razjarene životinje, jer su krenule i na njih.

Tek tada je ekipa Hitne pomoći mogla da uđe u dvorište i pruži prvu pomoć teško povređenoj ženi, koja je u tom trenutku, prema rečima očevidaca, obilno krvarila, a ruka joj je bila gotovo otkinuta.