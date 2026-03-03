Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su M. M. (33) iz Požarevca, zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga. 

Policijski službenici su, u blizini Smedereva, zaustavili automobil kojim je osumnjičeni upravljao i pretresom vozila pronašli dva paketa sa više od 1,6 kilograma marihuane.

Zaplenjena droga u Smederevu Foto: MUP Srbije

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Smederevu.

Sudija za prethodni postupak, na predlog tužioca, odredio mu je pritvor do 30 dana.

Ne propustiteHronikaSUBOTIČANIN DOŠAO U TUŽILAŠTVO, NIJE PRIMETIO DA MU JE IZ DŽEPA ISPALA DROGA: Usledila drama, policija ga hitno uhapsila!
lisice-hapsenje-shutterstock-23-jun-2014.jpg
HronikaODREĐEN PRITVOR MUŠKARCU IZ SMEDEREVA: U stanu držao veću količinu droge
hapšenje
HronikaU CENTRU SMEDEREVA IMALI ŠTEK-STAN PUN DROGE: Uhapšena dvojica dilera, oduzeli im spid, marihuanu i novac od prodaje (FOTO)
zaplenjena-droga-sd.jpg
HronikaZASADIO 137 STABLJIKA MARIHUANE NA NJIVI: Muškarcu određen pritvor do 30 dana, a policija mu našla i amfetamin u kući
03.jpg
HronikaUHAPŠENI DILERI DROGE U SMEDEREVU: Kupcima omogućavali korišćenje narkotika u svojim prostorijama
2.jpg