Policija je u Smederevu uhapsila muškarca i zaplenila 1,6 kilograma marihuane
U SMEDEREVU ZAPLENJENA DROGA: Policija zaustavila automobil, a unutra pronašli dva paketa puna marihuane (foto)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u ovom gradu, uhapsili su M. M. (33) iz Požarevca, zbog sumnje da je izvršio krivična dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i neovlašćeno držanje opojnih droga.
Policijski službenici su, u blizini Smedereva, zaustavili automobil kojim je osumnjičeni upravljao i pretresom vozila pronašli dva paketa sa više od 1,6 kilograma marihuane.
Zaplenjena droga u Smederevu Foto: MUP Srbije
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega je, uz krivičnu prijavu, priveden višem javnom tužiocu u Smederevu.
Sudija za prethodni postupak, na predlog tužioca, odredio mu je pritvor do 30 dana.
