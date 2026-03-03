Slušaj vest

U jednom stanu u beogradskom naselju Vračar pronađeno je telo žene (79).

Prema prvim informacijama, Hitna pomoć i policija izašli su na teren nakon poziva rođaka, koji je leš zatekao na podu u kupatilu, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kakao nezvanično saznajemo, nesrećna žena je juče pronađena u lokvi krvi na pločicama.

- Na prvi pogled sve deluje kao nesrećan slučaj, odnosno da se sedamdesetdevetogodišnjakinja okliznula i udarila glavom o lavabo. Međutim, na njenom telu su pronađene i neke druge povrede. Naime, na vratu su konstatovani podlivi, ali sa sada nema konkretnih informacija o uzroku smrti - kaže naš izvor.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je i dalje u toku.

- Istražitelji radi sve kako bi rasvetlili smrt žene na Vračaru - kaže izvor Kurira.

Ne propustiteHronikaPOKOSIO DEVOJČICU NA VRAČARU, PA POBEGAO! Hitna pomoć i policija na terenu, očevici otkrivaju: Čuo se tup udarac i škripa guma, ostala je da leži!
policija-policijsko-vozilo-patrolna-kola--rotacija--foto-ana-paunkovic.jpg
HronikaTRAGEDIJA NA VRAČARU! Pronađeno telo starijeg muškarca na tavanu kuće, policija zatekla jeziv prizor
uvidjaj-foto-dado.jpg
HronikaHOROR U STANU NA VRAČARU: Starica (79) muža izbola nožem, komšije šokirane jezivim nasiljem u porodici
screenshot-5.jpg
Hronika"TUP UDARAC GLAVE OD BETON NIKAD NEĆU ZABORAVITI!" Branislav (24) se 85 dana borio za život nakon što je brutalno pretučen na Aranđelovdan na Vračaru
Branislav Milenković
HronikaNOVI HOROR NA VRAČARU! Stanari zgrade danima osećali nesnosan smrad, pa odlučili da OBIJU VRATA: Unutra zatekli telo u fazi raspadanja
IMG_20251002_000733.jpg