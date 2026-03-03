Slušaj vest

U jednom stanu u beogradskom naselju Vračar pronađeno je telo žene (79).

Prema prvim informacijama, Hitna pomoć i policija izašli su na teren nakon poziva rođaka, koji je leš zatekao na podu u kupatilu, a lekari su mogli samo da konstatuju smrt.

Kakao nezvanično saznajemo, nesrećna žena je juče pronađena u lokvi krvi na pločicama.

- Na prvi pogled sve deluje kao nesrećan slučaj, odnosno da se sedamdesetdevetogodišnjakinja okliznula i udarila glavom o lavabo. Međutim, na njenom telu su pronađene i neke druge povrede. Naime, na vratu su konstatovani podlivi, ali sa sada nema konkretnih informacija o uzroku smrti - kaže naš izvor.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a istraga je i dalje u toku.