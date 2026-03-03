Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. T. (40) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda, kao i M. S. M. (43) iz Niša, osumnjičenu za krivično delo nasilničko ponašanje.

- Sumnja se da su oni noćas došli u stan u kojem borave četrdesetjednogodišnja žena i tridesetsedmogodišnji muškarac od koga je M. S. M. tražila da joj vrati novac koji mu je prethodno pozajmila, a kada je on odbio, pokušali su da uzmu televizor na ime duga. M. T. je, kako se sumnja, potom nožem ubo u stomak tridesetsedmogodišnjaka koji je pokušao da ih spreči da odnesu televizor - saopšteno je iz Policijske uprave u Nišu.

Kako dalje dodaju, policija je u stanu pronašla metak, pa će protiv tridesetsedmogodišnjeg muškarca, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Povređeni muškarac zbrinut je u Univerzitetsko-kliničkom centru u Nišu.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.