Slušaj vest

Apelacioni sud u Beogradu preinačio je prvostepenu presudu i pravosnažno osudio Milana Tadića (61) na kaznu zatvora od pet godina zbog pokušaja ubistva bivše vanbračne supruge D. P. u jednom beogradskom tržnom centru 30. decembra 2022. godine.

Tadić je prvostepenim presudama Višeg suda u Beogradu dva puta bio osuđen za krivično delo laka telesna povreda na godinu i osam meseci.

Nakon dva suđenja Apelacioni sud je usvojio žalbu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i preinačio presudu, osudivši ga za krivično delo ubistvo u pokušaju, piše Alo.

Okrivljeni je 30. decembra oko 18 časova, na drugom spratu tržnog centra , prišao D.P. s leđa, uhvatio je levom rukom za kosu i nakon pretnje rečima: "Ajde sada napolje da te prekoljem", oborio ju je na pod, pa joj je skalpelom, koji je držao u desnoj ruci, zadao jedan ubod u predelu vrata.

Dvojica prisutnih građana uspeli su da savladaju muškarca i zadrže ga do dolaska policije, a D.P. je prevezena kolima Hitne pomoći u Urgentni centar.