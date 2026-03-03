Slušaj vest

Klupko zločina u kragujevačkom naselju Erdeč, gde je 1. marta ubijen Novak Knežević (35), navijač iz Kragujevca, polako se odmotava, a sumnja se da je u pozadini obračun mafijaških kriminalnih grupa.

Kako Kurir saznaje od izvora upućenih u istragu, sumnja se da je M. V. (23), koji je uhapšen zbog sumnje da je podstrekavao na ubistvo Kneževića, davao novac na kamatu. Takođe, M. V. je u Kragujevcu poznat jer je jedno vreme radio kao obezbeđenje u tamošnjim lokalima, a bio je hapšen pre nekoliko godina zbog napada sekirom.

- Sumnja se da je M. V. za taj prljav posao angažovao B. V. (42), koji je uhapšen kao direktni izvršilac likvidacije - kaže naš izvor.

Prema njegovim rečima, direktni izvršilac zločina, B. V., radi kao farbar u jednom servisu.

- B. V. je zaposlen u poznatom kragujevačkom servisu, dosta ljudi ga poznaje. Jedan pravac istrage ukazuje na to da je on morao da pristane na ovaj "posao" da otplati svoj dug prema M. V. Navodno je pozajmio od njega novac na kamatu, nije vratio i da bi se njih dvojica "prebili" farbar je ucenjen i pristao je da likvidira Kneževiža - objašnjava nam izvor upućen u istragu.

Podsetimo, ubistvo Novaka Kneževića šokiralo je javnost, naročito zbog načina na koji je izvršeno. Likvidacija je izvedena po mafijaškom receptu, žrtva je praćena i presretnuta na nepristupačnom šumskom putu u Erdeču.

- Ono što je uznemirilo sve jeste činjenica da je ubica pucao u Kneževića pred njegovom porodicom. Naime, žrtva je bila za volanom automobila u kom su bili i njegova žena i deca. Ipak, ubica je bio precizan, ispalio je pet metaka i pogodio samo Kneževića, dok su njegovi supruga i deca nepovređeni - podseća izvor i dodaje da su se Kneževići u trenutku zločina vraćali iz vikendice.

Efikasna akcija policije

- Bili su kod prijatelja u vikendici u Erdeču, gde su pravili roštilj i družili se. Očigledno je da ga je ubica pratio i izabrao "pogodan" trenutak za napad. Međutim, policija je za manje od 24 sata identifikovala i uhapsila osumnjičenog - objašnjava izvor i napominje da su istražitelji u rekordnom roku došli i do podatka da ubica nije delovao sam.

- Brzo je postalo jasno da je B. V. poslat na zadatak, a istražitelji su uspeli da dođu i do nalogodavca. Šokantno je i to što je u pitanju mladić od svega 23 godine. Tako mlad, a već je uspeo da debelo uplovi u kriminalne vode - naglašava sagovornik.

Dvojici osumnjičenih određeno je zadržavanje do 48 sati u kom roku će biti saslušani u Višem javnom tužilaštvu u Kragujevcu.

- Policijski službenici nastavljaju dalji rad na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti u vezi sa izvršenjem ovog krivičnog dela - saopštili su iz MUP posle hapšenje dirketnog izvršioca B. V. i podstrekača M. V.

"Kodeks više ne postoji, mafija postala krvoločnija"

Novak Knežević likvidiran je pred ženom i decom, što je poslednjih godina postala praksa u ratu crnogorskih klanova, škaljarskog i kavačkog, a koji se prelio i na našu zemlju. Kriminolog Ratomir Antonović objašnjava da je ranije postjao tzv. mafijaški kodeks po kom se ubistva nisu izvršavala pred članovima porodica.

- To je promovisala još italijanska mafija, koja je taj kodeks prva i definisala. Međutim, taj kodeks već duže vreme nije na snazi i ne postoji. Novije generacije kriminalaca, ne samo kod nas, svuda u svetu, imaju drugačiji odnos, njima je bitan samo cilj, a neki etički momenat u izvršenju likvidacije im nije bitan - objasnio je Antonovic i dodao da je mafija postala krvoločnija.