Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Odeljenja za suzbijanje privrednog kriminala i policijski službenici Policijske uprave u Kikindi, uhapsili su J. B. (55) iz Kikinde zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nedozvoljen promet akciznih proizvoda i sprečavanje i ometanje dokazivanja.

2.jpg
Foto: MUP Srbije

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo sprečavanje i ometanje dokazivanja u pomaganju, protiv B. M. (1972) biće podneta krivična prijava u redovnom postupku.

1.jpg
Foto: MUP Srbije

Policija je u dvorištu B. M. pronašla 84 boksa cigareta raznih marki bez akciznih markica Republike Srbije koje je, kako se sumnja, J. B. tu pokušao da sakrije, a u čemu mu je pomagao B. M.

4.jpg
Foto: MUP Srbije

J. B. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kikindi.

