VELIKA ZAPLENA DROGE NA HORGOŠU: Turčin u atutomobilu krio kokain i hašiš - pogledajte gde je krio 72 paketića (FOTO)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa PU Kikinda i Višim javnim tužilaštvom u Subotici, uhapsili su turskog državljanina T. I. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Policija je sa pripadnicima Uprave carina, na Graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u rezervnom točku pronašla 7 kilograma i 118,4 grama materije za koju se sumnja da je hašiš upakovanu u 72 paketića, kao i 3,4 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.