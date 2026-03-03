Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa PU Kikinda i Višim javnim tužilaštvom u Subotici, uhapsili su turskog državljanina T. I. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga .

Policija je sa pripadnicima Uprave carina, na Graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u rezervnom točku pronašla 7 kilograma i 118,4 grama materije za koju se sumnja da je hašiš upakovanu u 72 paketića, kao i 3,4 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.