Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave granične policije, u saradnji sa PU Kikinda i Višim javnim tužilaštvom u Subotici, uhapsili su turskog državljanina T. I. (1990) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Pronađeni mu hašiš i kokain Foto: MUP Srbije

Policija je sa pripadnicima Uprave carina, na Graničnom prelazu Horgoš, na ulazu u Srbiju, prilikom kontrole putničkog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u rezervnom točku pronašla 7 kilograma i 118,4 grama materije za koju se sumnja da je hašiš upakovanu u 72 paketića, kao i 3,4 grama praškaste materije za koju se sumnja da je kokain.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

