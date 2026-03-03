Slušaj vest

Dve osobe su poginule, dok se trećoj lekari bore za život, u teškoj saobraćajnoj nesreći do koje je došlo večeras u Ulici Ahmeta Abdagića u Sjenici. 

Prema prvim, nezvaničnim informacijama s terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći. Dvoje stradalih podleglo je povredama, dok je teško povređena osoba hitno transportovana u zdravstvenu ustanovu, gdje joj se ukazuje intenzivna medicinska pomoć.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate. Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom delu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmeren na alternativne pravce.

Stanovnici Sjenice potreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih organa.

Kurir.rs/Sandžak danas

