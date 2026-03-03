Slušaj vest

Policajka (44) i njena ćerka (12) poginule su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila u Sjenici, dok je a sin (9) teško povređen i prema prvim informacijama, biće prebačen u bolnicu u Užicu.

Naime, na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe izgubile život, dok se trećoj lekari bore za život.

Prema nezvaničnim informacijama, na njih je na trotoaru naletelo vozilo marke "škoda".

Majka i ćerka poginule su dok su prelazile ulicu, dok je sin teško povređen i nalazi se u bolnici.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama s terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Jedna osoba u bolnici

Dvoje stradalih podleglo je povredama, dok je teško povređena osoba hitno transportovana u zdravstvenu ustanovu, gde joj se ukazuje intenzivna medicinska pomoć.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom delu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmeren na alternativne pravce.

Stanovnici Sjenice potreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda.

Na licu mesta okupio se veliki broj meštana.

- Čuli smo Hitnu pomoć i sirene koje ne prestaju, znali smo da se nešto loše desilo. Ovo je zaista tragedija - rekao je očevidac.