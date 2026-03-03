SIN (9) UMRO NA PUTU DO BOLNICE! Crni bilans tragedije u Sjenici: Automobil ih pokosio - majka (44) i ćerka (12) ostale na mestu mrtve! (FOTO, VIDEO)
Dečak D. K. (9), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Sjenici, u kojoj su mu poginuli majka E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), podlegao je povredama na putu do bolnice.
Naime, na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića večeras se dogodila teškasaobraćajna nesrećau kojoj su dve osobe izgubile život, dok je, kako je Kurir preneo, dečak hitno prebačen u užičku bolnicu, ali je nažalost podlegao povredama.
Prema nezvaničnim informacijama,na njih je na trotoaru naletelo vozilo marke "škoda", za čijim volanom je bio A. K.
Podsetimo, majka i ćerka ostale su na mestu mrtve.
Prema prvim, nezvaničnim informacijama s terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.
Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate.
Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom delu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmeren na alternativne pravce.
StanovniciSjenicepotreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda.
Na licu mesta okupio se veliki broj meštana.
- Čuli smo Hitnu pomoć i sirene koje ne prestaju, znali smo da se nešto loše desilo. Ovo je zaista tragedija - rekao je očevidac.
