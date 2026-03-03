Slušaj vest

Dečak D. K. (9), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Sjenici, u kojoj su mu poginuli majka E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12)podlegao je povredama na putu do bolnice. 

Naime, na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića večeras se dogodila teškasaobraćajna nesrećau kojoj su dve osobe izgubile život, dok je, kako je Kurir preneo, dečak hitno prebačen u užičku bolnicu, ali je nažalost podlegao povredama. 

Prema nezvaničnim informacijama,na njih je na trotoaru naletelo vozilo marke "škoda", za čijim volanom je bio A. K. 

Podsetimo, majka i ćerka ostale su na mestu mrtve. 

Prema prvim, nezvaničnim informacijama s terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate.

Uviđaj je u toku, a saobraćaj na ovom delu tranzita bio je privremeno obustavljen i preusmeren na alternativne pravce.

StanovniciSjenicepotreseni su još jednom tragedijom na frekventnoj gradskoj saobraćajnici, koja je i ranije bila poprište ozbiljnih nezgoda.

Na licu mesta okupio se veliki broj meštana.

- Čuli smo Hitnu pomoć i sirene koje ne prestaju, znali smo da se nešto loše desilo. Ovo je zaista tragedija - rekao je očevidac.

Kurir.rs/Sandžak danas

Ne propustiteHronikaPOLICAJKA I NJENA ĆERKA (12) POGINULE, SINU (9) SE BORE ZA ŽIVOT! Detalji teške saobraćajne nesreće u Sjenici: POKOSIO IH AUTO, na mestu ostale mrtve! (VIDEO)
Screenshot 2026-03-03 222601.png
HronikaDVE OSOBE POGINULE, TREĆOJ SE BORE ZA ŽIVOT! Teška saobraćajna nesreća u Sjenici (VIDEO)
1000036186.jpg
HronikaDEVOJČICA, TREĆA ŽRTVA BAHATOG VOZAČA, SAHRANJENA KRAJ OCA I SESTRE: Čoveku dođe samo da vrišti, kao da je tužan san
untitled2recovered.jpg
Hronika"KAD ODLUTAJU PRIGUŠENI JECAJI, KAD PRESUŠE SUZE NEČUJNE..." Prijatelji neutešni posle jezive pogibije oca i ćerke (2) kod Sjenice
sjenica.jpg