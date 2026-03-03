Dečak D. K. (9), koji je teško povređen u saobraćajnoj nesreći u Sjenici, u kojoj su mu poginuli majka E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12) , podlegao je povredama na putu do bolnice.

Naime, na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića večeras se dogodila teškasaobraćajna nesrećau kojoj su dve osobe izgubile život, dok je, kako je Kurir preneo, dečak hitno prebačen u užičku bolnicu, ali je nažalost podlegao povredama.

Prema nezvaničnim informacijama,na njih je na trotoaru naletelo vozilo marke "škoda", za čijim volanom je bio A. K.

Podsetimo, majka i ćerka ostale su na mestu mrtve.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama s terena, do nesreće je došlo u večernjim satima, a na licu mesta su odmah intervenisali pripadnici policije i Hitne pomoći.

Okolnosti pod kojima je došlo do sudara za sada nisu poznate.