U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u Sjenici na licu mesta su stradale su majka (44) i ćerka (12), dok je sin (9) podlegao povredama na putu ka užičkoj bolnici.

Do nesreće je došlo na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića.

Za volanom "škode" koja je udarila u majku i decu bio je A.K.

Kako se saznaje, A.K. se kretao velikom brzinom, a onda je naleteo na rizlu koja ga je "odbacila" na trotoar i tom prilikom udario je majku, ćerku i sina.

Na licu mesta okupio se veliki broj meštana.

"Čuli smo Hitnu pomoć i sirene koje ne prestaju, znali smo da se nešto loše desilo. Ovo je zaista tragedija", rekao je očevidac.

Inače, stradala žena bila je zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar.

