EVO KAKO JE DOŠLO DO STRAVIČNE NESREĆE U SJENICI: Škoda pokosila majku i decu - žena i ćerka stradale na licu mesta, sin podlegao povredama na putu ka bolnici
U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras u Sjenici na licu mesta su stradale su majka (44) i ćerka (12), dok je sin (9) podlegao povredama na putu ka užičkoj bolnici.
Do nesreće je došlo na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića.
Za volanom "škode" koja je udarila u majku i decu bio je A.K.
Kako se saznaje, A.K. se kretao velikom brzinom, a onda je naleteo na rizlu koja ga je "odbacila" na trotoar i tom prilikom udario je majku, ćerku i sina.
Na licu mesta okupio se veliki broj meštana.
"Čuli smo Hitnu pomoć i sirene koje ne prestaju, znali smo da se nešto loše desilo. Ovo je zaista tragedija", rekao je očevidac.
Inače, stradala žena bila je zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar.
