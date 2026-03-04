U stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja sedogodila večeras u Sjenicina licu mesta su stradale su majka (44) i ćerka (12),dok je sin (9) podlegao povredama na putu ka užičkoj bolnici.

Do nesreće je došlo na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića. Za volanom "škode" koja je udarila u majku i decu bio je A.K.

Kako se saznaje, A.K. se kretao velikom brzinom, a onda je naleteo na rizlu koja ga je "odbacila" na trotoar i tom prilikom udario je majku, ćerku i sina.

Foto: RINA

Inače, stradala žena bila je zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar, a vest o njenoj smrti duboko je pogodila pripadnike službe, ali i celu lokalnu zajednicu.

Uviđaj je trajao , a saobraćaj na ovom delu tranzita bio je obustavljen. Nadležni organi utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do ove nesreće.

Građani Sjenice u šoku su i neverici, jer je u jednoj noći ugašen život troje članova iste porodice. Više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja nadležnih institucija.