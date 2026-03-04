Slušaj vest

Povodom paljenja automobila koje se dogodilo u Beogradu, u Dubljanskoj ulici, polovinom februara, javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu odredio je zadržavanje u trajanju do 48 sati za A.J.(1980), G.B.(1990) i D.M.(1989) zbog krivičnog dela teška dela protiv opšte sigurnosti.

U navedenom roku osumnjičeni će biti saslušani, nakon čega će se tužilaštvo oglasiti o daljem postupanju.

Podsetimo, u Dubljanskoj ulici na Vračaru 14. februara izbio je požar na putničkom automobilu marke "audi". Vozilo je bilo parkirano uz kolovoz, a plamen su prvi primetili stanari obližnjih zgrada koji su odmah pozvali vatrogasce.

Vatrogasne ekipe brzo su stigle na lice mesta i uspele da lokalizuju požar pre nego što se proširio na susedna vozila ili okolne objekte.

Na sreću, u incidentu nije bilo povređenih, ali je na automobilu pričinjena velika materijalna šteta. Prema rečima košija, požar je brzo buknuo i u kratkom roku zahvatio veći deo automobila.

Prema prvim informacijama, sigurnosne kamere sa okolnih zgrada zabeležile su osobu za koju se sumnja da je izazvala požar. Na snimku se vidi kako nepoznati napadač prilazi automobilu, poliva ga zapaljivom tečnošću, pali vatru, a zatim odlazi u nepoznatom pravcu.

