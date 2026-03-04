OVO JE VOZAČ ŠKODE SMRTI IZ SJENICE: Udar je bio tako silovit da su majka i ćerka (12) stradale na mestu, sin (9) hitno prebačen za Beograd
Sjenica je i dalje u šoku nakon tragedije i jezive saobraćajne nesreće na gradskom tranzitu u Ulici Ahmeta Abdagića, u kojoj su život izgubile E. K. (44) i njena kćerka L. K. (12).
Za volanom automobila koji je udario u porodicu nalazio se A. K.
Prema dosadašnjim informacijama, automobil kojim je upravljao A. K. udario je u troje pešaka – majku i njeno dvoje dece. Udar je bio toliko snažan da su majka i dvanaestogodišnja djevojčica poginule na mestu, piše Sandžak danas.
Devetogodišnji sinčić D. K. zadobio je teške povrede i nakon prvobitnog transporta prebačen je na Institut za majku i dete u Beogradu, gde se nalazi na ispitivanjima i daljem lečenju.
Iako zvanični rezultati istrage još nisu objavljeni, brojni očevici i građani ukazuju na sumnju da je vozilo kojim je upravljao A. K. kretalo velikom brzinom, što bi moglo biti jedan od ključnih uzroka tragedije.
Neodgovorna vožnja, neprilagođena brzina i ignorisanje saobraćajnih pravila godinama odnose živote na putevima širom regiona. Kada se takva nepažnja pretvori u sekunde koje odlučuju o životu i smrti, posledice su nenadoknadive – poput ove tragedije koja je pogodila porodicu i celu Sjenicu.
Posebno potresna činjenica je da je E. K. bila radnica Policijske uprave, žena koja je profesionalni život posvetila zaštiti reda i sigurnosti.
Upravo ona i njena ćerka izgubile su život na ulici zbog, kako se sumnja, neodgovorne vožnje.
Grad danas tuguje, a molitve su upućene za oporavak dečaka, jedinog preživelog u nesreći, koji je ostao i bez mame i bez sestrice u samo jednoj sekundi.
