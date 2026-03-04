tragedija koja je sjenicu zavila u crno

tragedija koja je sjenicu zavila u crno

Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad „škodom“, izleteo sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje dece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.

Nastradala E. K. bila je zaposlena kao policijska službenica u PS Sjenica, a u trenutku nesreće nalazila se van dužnosti. Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt majke i ćerke, dok je teško povređeni dečak hitno transportovan u bolnicu u Užicu, a potom i za Beograd gde se lekari bore za njegov život.

Uviđajem je rukovodio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.