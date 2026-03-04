UHAPŠEN VOZAČ ŠKODE SMRTI POSLE TRAGEDIJE U SJENICI: Pokosio majku s dvoje dece, ona i ćerka poginule na mestu, teško povređeni sin bori se za život (9)
Pripadnici policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život.
Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad „škodom“, izleteo sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje dece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.
Nastradala E. K. bila je zaposlena kao policijska službenica u PS Sjenica, a u trenutku nesreće nalazila se van dužnosti. Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt majke i ćerke, dok je teško povređeni dečak hitno transportovan u bolnicu u Užicu, a potom i za Beograd gde se lekari bore za njegov život.
Uviđajem je rukovodio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.
Kurir.rs/Telegraf