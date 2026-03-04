Slušaj vest

Pripadnici policije uhapsili su A. K. (26) iz Sjenice zbog sumnje da je sinoć oko 21 sat izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule E. K. (44) i njena dvanaestogodišnja ćerka L. K., dok je devetogodišnji sin zadobio povrede opasne po život.

Do nesreće u Ulici Braće Čolović došlo je kada je osumnjičeni, usled neprilagođene brzine, izgubio kontrolu nad „škodom“, izleteo sa kolovoza na trotoar i direktno udario u majku i dvoje dece, nakon čega se zaustavio udarcem u betonsku banderu i drvo.

OVO JE VOZAČ ŠKODE SMRTI IZ SJENICE: Udar je bio tako silovit da su policajka i njena ćerka (12) stradale na mestu, sin (9) hitno prebačen za Beograd

Nastradala E. K. bila je zaposlena kao policijska službenica u PS Sjenica, a u trenutku nesreće nalazila se van dužnosti. Lekari su na licu mesta mogli samo da konstatuju smrt majke i ćerke, dok je teško povređeni dečak hitno transportovan u bolnicu u Užicu, a potom i za Beograd gde se lekari bore za njegov život.

Uviđajem je rukovodio tužilac Višeg javnog tužilaštva u Novom Pazaru. Osumnjičenom je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova, nakon čega će biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaOVO JE VOZAČ ŠKODE SMRTI IZ SJENICE: Udar je bio tako silovit da su policajka i njena ćerka (12) stradale na mestu, sin (9) hitno prebačen za Beograd
Sjenica (1) copy.png
HronikaTRAČAK NADE POSLE PREOKRETA NAKON TRAGEDIJE U SJENICI: Dečačić je živ, hitno prebačen na Institut za majku i dete u Beograd posle pogibije mame i sestre
Sjenica copy.png
HronikaOVO JE POLICAJKA KOJA JE POGINULA Stravična nesreća potresla Sjenicu: Stradala sa ćerkom, sinčić prebačen u bolnicu
Sjenica nesreća poginula žena