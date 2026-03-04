Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Zrenjaninu podiglo je optužnicu protiv sina i majke L. F. (33) i K. F. (51) iz Bečeja, kojima se na teret stavlja krivično delo ubistvo u saizvršilaštvu.

Kako je rečeno u tužilaštvu, glavni pretres pred sudom još nije zakazan, a okrivljeni se i dalje nalaze u pritvoru. Njih dvoje su iza rešetaka još od juna prošle godine zbog postojanja osobitih okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke, kao i zbog uznemirenja javnosti.

Sin i majka se sumnjiče da su 22. juna 2025, u večernjim satima, u porodičnoj kući u Bečeju, nožem usmrtili Ignaca Hermeca (45), inače vanbračnog supruga okrivljene K. F. Pretpostavlja se da je tragediji prethodio sukob i da su nesrećnom čoveku kuhinjskim nožem nanete smrtonosne povrede.

1/5 Vidi galeriju Fotografije kuće u kojoj se dogodio zločin Foto: T.S

Komšije o ubijenom

Meštani su ispričali da su pokojni Ignac Hermec i njegova nevenčana supruga K. F. godinama bili u vezi.

- Ignac i njegova nevenčana supruga K. F. godinama su u vezi. Koliko znamo, do sada su ponekad imali neke probleme, ali ništa nije ukazivalo da će doći do ovoga - govorili su meštani i dodali da je bračni par uvek bio u društvu porodice i prijatelja.

- Sumnja se da su se emotivni partneri kobne večeri posvađali i da je sukob eskalirao ubistvom. Komšije su čule buku koja je dopirala iz kuće i dvorišta u kom su sami živelii. Susedi nisu ostali imuni na svađu i vrisku, pa su buku prijavili policiji - rekao je izvor.

Stravične scene

Policija je došla na poziv i u kući su zatekli krvavo telo Ignaca Hermeca i stravičan prizor.

Foto: Društvene Mreže

- Kažu da je krvi bilo na sve strane. Ko zna oko čega su se posvađali, i ko je na kraju kriv za zločin, verovatno i majka i sin sobzirom da su oboje uhapšeni. Strašno je da se ovo desilo. Motiv ubistva niko ne zna, znaju samo oni. Ali varoš ko varoš, već se sad nagađa šta je uzrok. Jedan od njih navodno je alkohol koji su konzumirali te večeri - rekli su meštani i dodali da je policija satima vršila uviđaj.

Ekipa Hitne pomoći došla je na mesto zločina, ali i pored svih napora lekara nisu uspeli da mu spasu život. Navodno, žrtva je imala nekoliko ubodnih rana od kuhinjskog noža. Dežurni tužilac naložio je obdukciju tela koja je utvrditi kada i kako je nastupila smrt.