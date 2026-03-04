Slušaj vest

Opština Sjenica je u suzama i tuzi nakon što su sinoć u teškoj saobraćajnoj nesreći nastradale majka (44) i kćerka (12), dok se sinu starom devet godina lekari u Beogradu bore za život. Povodom ove tragedije u Sjenici su proglašena tri dana žalosti.

- Ovo je zaista prava tragedija, koja je pogodila svakog ne samo u Sjenici već i u čitavoj Srbiji. Nadamo se da će dečak biti dobro. Zbog pogibije majke i kćerke u Sjenici će danas, sutra i prekosutra biti dani žalosti - potvrdio je za RINU zamenik predsednice opštine Sjenica Radiša Knežević.

Do teške nesreće došlo je kada je vozač škode izgubio kontrolu i izleteo sa kolovoza na trotoar, na kom se u tom trenutku kretala majka sa dvoje dece.

Tragedija u Sjenici: Teška saobraćajna nesreća u kojoj su poginule majka i ćerka

Vozač A.K. se odmah zaustavio na mestu nesreće i priveden je u stanicu policije.

Nastradala žena inače je bila zaposlena u Policijskoj upravi Novi Pazar i tokom svog rada bila je angažovana upravo na promociji spore i bezbedne vožnje, kako bi broj saobraćajnih nezgoda bio smanjen na minimum.