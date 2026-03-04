Slušaj vest

U periodu od 9. do 15. marta ove godine, u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) biće sprovedena međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja, usmerena na otkrivanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i nepropisnog prevoženja dece u vozilu.

Ova akcija ima za cilj unapređenje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju i podizanje svesti o značaju korišćenja sigurnosnog pojasa, koji predstavlja jednu od najefikasnijih mera zaštite u slučaju saobraćajne nezgode.

- Nekorišćenje sigurnosnog pojasa i dalje predstavlja jedan od najvećih problema bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji, jer na godišnjem nivou, u saobraćajnim nezgodama, život izgubi više od 100 osoba - saopštočo si iz MUP.

Iz MUP podsećaju da su tokom prošle godine, pripadnici saobraćajne policije sankcionisali više od 150.000 vozača zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, kao i više od 8.000 vozača i suvozača, zbog nepropisnog prevoženja dece u vozilu.