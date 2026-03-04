Slušaj vest

Teška saobraćajna nesreća koja se dogodila sinoć u Sjenicizavila je čitav grad u crno, a nakon tragedije u kojoj su život izgubile majka i ćerka, bliski prijatelji, ali i svi građani uveliko se opraštaju od njih potresnim porukama.

Nesreća s, podsetimo, dogodila u Ulici Ahmeta Abdagića, kada je automobil kojim je upravljao osumnjičeni A. K. udario u porodicu na trotoaru. Na licu mesta stradale su E. K. (44) i njena ćerka L. K. (12), dok se devetogodišnji sin bori za život i nalazi se u teškom stanju.

Molitve za preživelog dečaka

- Ne postoje reči koje mogu opisati ovu tugu, Sjenica danas ne diše isto. Svi smo ih poznavali, svi smo ih voleli. Ovo je gubitak za ceo grad, ne samo za porodicu. Molimo se za malog dečaka da izdrži i da nam se vrati živ i zdrav - napisala je jedna od bliskih prijateljica porodice.

- Kažu da majka nikada ne ostavlja svoju decu, čak i sada, u ovom mraku koji je pogodio Sjenicu, ona je svoju ćerku čvrsto zagrlila i povela sa sobom. Otišle su onako kako su i živele, nerazdvojne u ljubavi koja ne poznaje kraj. Dok gradom vlada tišina, sve naše misli i molitve su uz onog koji je ostao da se bori. Neka mu snaga majčinog zagrljaja, koji je do zadnjeg trena čuvao, da snagu da izdrži - potresne su reči druge sugrađanke.

Potresni oproštaji

Vest o tragediji brzo se proširila Sjenicom, a društvene mreže preplavile su emotivne poruke oproštaja. Prijatelji, rodbina i poznanici ne kriju bol i nevericu.

- Sa neizmernom tugom i bolom u srcu primili smo vest da su na licu mesta tragično izgubile život naša mala L. i njena majka E. Ova tragedija je nezapamćena i preteška za sve nas… Devojčica je bila deo naše porodice, naše radosti, naše svakodnevice - navodi se u jednoj od objava.

U porukama se posebno ističe da je devojčica bila vedro i nasmejano dete, omiljena među vršnjacima i nastavnicima, dok za njenu majku svi govore da je bila brižna majka i osoba velikog srca, uvek spremna da pomogne drugima.

Prijateljica nastradale žene uputila je molitve i za njenog sina, koji se nalazi pod budnim okom lekara na Institutu za majku i dete u Beogradu.

- Molimo Gospodara da podari sabur njihovoj porodici, a sinu koji se bori za život podari snagu i potpuno ozdravljenje. Molim sve vas da uputite dovu - stoji u jednoj od poruka.

Građani Sjenice kažu da je ovo jedna od najtežih tragedija koju ovaj grad pamti. Istraga o okolnostima nesreće je u toku, a nadležni organi utvrđuju sve detalje koji su doveli do ovog kobnog događaja.

