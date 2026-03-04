Džip se zakucao u zid tunela na auto-putu Miloš Veliki
Hronika
"PRIZOR JE UŽASAN, DŽIP JE POTPUNO SMRSKAN, A VOZAČ..." Jezive scene na auto-putu Miloš Veliki, teška saobraćajka, auto izgubio kontrolu u tunelu (video/foto)
Tokom večernjih sati, prekjuče, na auto-putu Miloš Veliki u mestu Trbušani došlo je do saobraćajne nezgode kada je vozač džipa "lend rover" izgubio kontrolu nad vozilom i zakucao se u zid u tunelu.
Foto: RINA
- Vozilo je sa prednje strane potpuno smrskano, prizor je zaista užasan. Kako smo čuli u vozilu je u bio samo vozač, koji na svu sreću nije teško povređen iako je džip praktično uništen - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici bio je obustavljen i stvorene su dugačke kolone vozila.
Kurir.rs/Rina
