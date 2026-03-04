Slušaj vest

Optužnicom, koja je predata Višem sudu u Beogradu na odluku o potvrđivanju, okrivljenom se na teret stavlja krivično delo Ubistvo u pokušaju.

Tužilaštvo je predložilo sudu da Ademu Y. produži pritvor zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Sukob na Zvezdari

Podsetimo, sukob se dogodio na Zvezdari u Ulici Nikole Doksata, a policija je odmah raspisala akciju "Vihor 3" i na osnovu opisa svedoka napadača i privela.

Nezvanično, napadu je prethodila svađa dve grupe muškarca iz Turske i Kirgistana. U jednom trenutku osumnjičeni je izvadio nož i njime izbo drugog.

Kada je video šta je učinio, pobegao je sa mesta obračuna, ali je ubrzo uhapšen.